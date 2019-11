von Martha Weishaar

Herr Winter, wer verbirgt sich denn nun eigentlich hinter dem Autorenpseudonym „Lars Winter“?

Mein bürgerlicher Name lautet Uwe Meyer. Als Uwe Meyer war ich früher Vertriebs- und Marketingleiter eines international tätigen Unternehmens. In meinem Wind und Sterne-Verlag, den ich zusammen mit meiner Tochter führe, stehen sechs Autoren und ebenso viele Illustratoren unter Vertrag. „Lars Winter“ ist eines meiner Pseudonyme, unter denen ich schreibe.

Was veranlasst Sie, gerade zur Vorweihnachtszeit, in der Menschen ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis haben, eine solch düstere Lektüre anzupreisen?

Ich liebe die Vorweihnachtszeit, aber Harmonie kann man zu Hause ausleben. Jedes Harmoniebedürfnis ist endlich und es geht einem besser, wenn man hin und wieder auch die andere Seite der Medaille kennen lernt. Übrigens ist es so, dass vor allem Frauen gerne drastische Thriller lesen, manche wollen das Blut förmlich aus dem Buch tropfen sehen.

Zur Person Uwe Meyer wurde 1958 in Kassel geboren. Er schreibt und veröffentlicht unter dem Pseudonym Lars Winter Kriminalromane, Kurzgeschichten, Kinder- & Jugendbücher Meyer ist verheiratet und hat drei Kinder Die Lesung Die Autorenlesung mit Lars Winter findet am Donnerstag, 28. November, 20 Uhr, in der Stadtbibliothek im Schloss Bonndorf statt. Der Eintritt ist frei.

Gibt es zum Teil reale Hintergründe zu ihren Geschichten?

Ja. In meiner Heimat Kassel war es üblich, dass der Nikolaus mit Knecht Ruprecht auftritt. Vor dem hatte ich eine Urangst, wollte mich sogar einsperren. Die in der Geschichte beschriebene Situation habe ich genau so erlebt bis zu dem Moment, als das Kind in den Sack gesteckt wird. Allein der Geruch an diesen Sack bereitet mir heute noch Alpträume. Als Autor hingegen liebe ich den Knecht Ruprecht, so wie die Weihnachtszeit.

Worauf können sich die Besucher besonders freuen?

Es wird hoffentlich ein lebendiger Abend mit vielen Fragestellungen. Im vergangenen Jahr waren sämtliche Lesungen von „Glühwein, Mord & Spekulatius“ ausverkauft, das Thema Krimi interessiert viele Menschen. Die Besucher erfahren einiges darüber, was einen Kriminalroman ausmacht, welche konkreten Regeln dazu bereits 1929 aufgestellt wurden und weshalb niemals ein Chinese der Täter sein sollte. Das Büchlein, das ich vorstellen werde, selbst ist quasi ein Weihnachtsgruß oder Geschenkbuch, das auch Nichtleser dazu animieren kann, mal wieder zu lesen. Dazwischen gibt‘s Fragen rund um das Thema Weihnachten, die nicht jeder ohne weiteres beantworten kann.