Bonndorf Schwefelsäureaustritt bei Dunkermotoren

Großeinsatz der Feuerwehr. Unfall hat nur nur geringes Ausmaß. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung

Am Donnerstag, 1. Februar, gegen 13.30 Uhr kam es in einem Betriebsgebäude der Bonndorfer Firma Dunkermotoren zum Austritt von Schwefelsäure. Da das Ausmaß zunächst nicht bekannt war, führte die Meldung zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und der Rettungsorganisationen. Ursächlich für den Austritt war ein Kurschluss in einem Notstromaggregat. Dabei trat Schwefeldampf in geringem Ausmaß aus. Der Vorfall beschränkt sich auf einen abgeschlossenen Raum respektive auf das Betriebsgelände. Nach derzeitigem Kenntnisstand drang kein Dampf nach draußen und es wurde niemand verletzt. Die Maßnahmen der Feuerwehr dauern an. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung kann ausgeschlossen werden.