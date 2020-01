von Heidi Rombach

Kochen lernen in einer modernen Schulküche lässt Lehrer- aber auch Schülerherzen höher schlagen und macht Spaß. Davon überzeugten sich Bürgermeister Michael Scharf und Vertreter des Rathauses, der Volkshochschule und des Bildungszentrums in der dortigen neuen Schulküche. „Just for Fun“ hieß es, um Chili con Carne, Gulaschsuppe und ein leckeres Dessert aus Früchten und Mascarpone unter Anleitung von Hauswirtschaftslehrerin Theresia Schwenninger und Referendarin Lisa Schuchart zuzubereiten. Bei einer „kleinen Küchenparty“ genossen Rektor Felix Lehr und Konrektor Tilman Frank von der Bonndorfer Realschule, Michel Wöhr aus der Steuergruppe der Realschule, Hauptamtsleiter Harald Heini, Bürgermeisterstellvertreter Ingo Bauer, die Hausmeister des Bildungszentrums Kurt Tröndle und Wolfgang Kalinasch sowie weitere Gäste das kulinarische Ergebnis.

Rückblick auf die Arbeiten

Nach den Herbstferien wurde mit den Abbrucharbeiten der bisherigen Schulküche begonnen, seit Dezember 2019 kann die Küche wieder benutzt werden. Der Raum erhielt neue Bodenfliesen und einen neuen Deckenanstrich, ehe Küchenplaner Alexander Kreidler vom Möbelhaus Kreidler mit den Aufbauarbeiten begann. Weit mehr hatte der Gemeinderat für die Sanierung der Küche im Haushaltsplan veranschlagt und so verwies Michael Scharf mit Genugtuung auf doch günstige 95 000 Euro Gesamtkosten. Die Küche selbst kostete 58.000 Euro zuzüglich der Handwerkerarbeiten für Fliesenverlegung, Elektroinstallation, Sanitär und Maler.

Große Freude bei Bürgermeister Scharf

„Für mich schließt sich heute ein besonderer Kreis“, sagte Michael Scharf. So wurde das Schulgebäude in seiner Amtszeit 1999 erbaut, „als es zwei Schularten mit starken Rektoren gab“, so dass er als Bürgermeister alleine planen musste, wie er schmunzelnd bemerkte. Unterstützung erhielt er damals von seiner Schwester Sabine Matt, einer HTW-Lehrerin (Hauswirtschaft/Textiles Werken), die zusammen mit Theresia Schwenninger studiert hatte und die sich erstmals Ratschlag gebend einbrachte. „Dass ich das zum Ende meiner Amtszeit noch erleben durfte“, freute sich Michael Scharf, dass sich die Schulküche nun in neuem Stil präsentiert. Die Ausarbeitung der Planung oblag hauptsächlich Jürgen Friedrich und ein weiteres Mal Theresia Schwenninger.

Kompetente Planung

Erwähnenswert fand Michael Scharf das gute Angebot und die kompetente Planung der Firma Kreidler. So entstanden vier Kochinseln mit Induktionsherd und Kochfeldabzug und obenauf Granitarbeitsplatten, welche ein kommunikatives Arbeiten unterstützen. Als Mitbringsel gab es von der Stadtverwaltung eine Küchenmaschine, die sich Lehrerin Theresia Schwenninger für den Schulraum gewünscht hatte. Hauswirtschaftslehrerin Theresia Schwenninger, die im Herbst ihr 30. Dienstjubiläum begeht, unterrichtet derzeit die Fünf- bis Zehntklässler im Kochen. „Für uns war das klasse, zumal ich noch einmal eine Küche mit planen durfte. Nun ist sie kommunikativ ausgerichtet und moderner.“

Auch außerschulische Kochkurse

Wichtig ist auch für die Fachlehrerin, Produkte aus dem Schulgarten zu verarbeiten. Ebenso, auf nachhaltige Lebensweise bei der Lebensmittelauswahl zu achten. Darunter fallen klimaschonende Kaufentscheidungen wie zum Beispiel die Wahl unverpackter, regionaler und ökologisch erzeugter Lebensmittel, wie Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Michael Scharf schwärmte, dass die neue Schulküche des Bildungszentrums nun auch tolle Gelegenheiten bietet, außerschulische Kochkurse anzubieten. Bisher nahmen die VHS, das Laurentiusheim sowie die Auszubildenden der Unternehmen Dunker GmbH und Hectronic GmbH die Möglichkeit wahr.