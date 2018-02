Bonndorf Schulbeginn für Klasse "Hansel Pflum" in der Bonndorfer Germania

Fasnetspiel am Fasnachtsmontag beginnt eine halbe Stunde früher vor dem Bonndorfer Rathaus. Neuerungen bei der Pflumeschluckerfasnacht.

Bonndorf – Für die kommenden Fasnachtstage hat Narrenvater Clemens Podeswa einige Neuerungen bei der Pflumeschluckerzunft bekannt gegeben. Am Schmutzigen Donnerstag wird für die jugendlichen Teilnehmer am Hemdglunkerball ein beheiztes Zelt auf dem Parkplatz vor der Grundschule aufgestellt. Für den Eintritt gibt es gibt keine Altersbegrenzung. Die Bewirtung übernimmt die Zunft. Es werden keine harten Getränke ausgeschenkt.

Die Jugendlichen können sich auch am Fasnachtmontag in einem Zelt vergnügen, das auf dem Parkplatz beim Rathaus stehen wird. Der Turn- und Sportverein wird an diesem Abend den gesamten Zeltbetrieb in Eigenregie durchführen. Neu ist auch der Beginn des Fasnetspiels auf der Bühne am Latschariplatz (Rathaus): Nachdem Gruppen aus der Nachbarschaft sich einen früheren Start des Umzugs nach dem großen Fasnetspiel gewünscht hatten, werden die Vereine und Gruppierungen ihre einstudierten Auftritte zum Motto "Fasnet zwischen Himmel und Hölle" bereits um 13.33 Uhr beginnen – eine halbe Stunde früher als bisher. Direkt anschließend steigt der Umzug mit Zünften und Gruppen aus der Löwenstadt und benachbarten Orten.

Weitere Änderungen sind für den Fasnachtdienstag vorgesehen. Das traditionelle Auswerfen für die Kinder beginnt statt um 14.11 Uhr eine Stunde später um 15.11 Uhr beim Gasthaus Schnitzer.

Bei der Klausurtagung der Narrenzunft und einer Wirteversammlung wurden die Auftritte beim Strählen der Schulklasse, die während einer Schulstunde am Fasnet-Zieschdig amüsante Geschichten über Missgeschicke vorträgt, neu festgelegt. Begonnen wird ebenfalls eine Stunde später, nicht um 18 Uhr, sondern um 19 Uhr. Diesmal ist Schulbeginn im Hotel Germania. Danach fahren die Narrenräte mit dem Bus in die Innenstadt. Etwa um 19.45 Uhr findet der Auftritt in der Pizzeria Di Lisi, um 20.30 Uhr im Gasthaus Kranz, um 21.45 Uhr im Gasthaus Schnitzer und um 22 Uhr im Gasthaus Sonntag statt. In den kommenden Jahren sollen dann mittels Losentscheid im rollierenden System die Lokalbesuche festgelegt werden.

Der Narrenrat bittet darum, die Haus- oder Schaufenster-Dekorationen zu Fasnacht, Fahnen, Strohfiguren, Häser und Lumpen sollten spätestens am heutigen Mittwoch, 7. Februar, anzubringen, denn nun beginnt in Bonndorf die hohe Fasnetzeit! Am Tag vor dem Narrensprung (Schmutzige Dunschdig) steigt auch die Bonndorfer Frauenfasnet. Abfahrt des Shuttle-Dienstes ist um 18.30 Uhr am Latschariplatz (Rathaus).

Ebenfalls am Mittwoch, 7. Februar, treffen sich um 20 Uhr die Fasnsetmendigs-Gruppen zu einer Informationsrunde im Gasthaus "Kranz", anschließend tagt noch der Narrenrat.

Die Eintrittspreise für die Pflumeschluckerfasnet wurden wie folgt festgelegt: Komplettpreis für die gesamte Pflumeschlucker-Fasnet 6,50 Euro. Karten im Vorverkauf sind erhältlich beim Friseurgeschäft Hany, Gärtnerei Kech sowie den Autohäusern Krissler und Moser. Eintritt am Schmutzige Dunschdig fünf Euro für alle Lokale gültig. Eintritt Fanset-Mendig drei Euro.

Wagenbauer

Der Narrenrat der Bonndorfer Pfluemchlucker bittet alle Wagebauer für alle Umzüge an die gesetzlichen Bestimmungen beim Fasnetwagenbau zu denken. Die Wagen werden jeweils vor dem Umzug von Narrenvater Clemens Podeswa und Vize Alexander Matt kontrolliert. Informationen und ein Merkblatt im Internet:www.pflumeschlucker.de/index.php/download.html