Bonndorf Schüler machen Glasfaser in und um Bonndorf verständlich

Schüler in Bonndorf haben sich mit dem Glasfaseranschluss auseinandergesetzt. In der Sparkassenfiliale Bonndorf und den Rathäusern Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen und Wutach werden ihre Häuser-Modelle ausgestellt, die den Breitbandanschluss plastisch darstellen.

Not macht bekanntlich erfinderisch. Auf dem Weg in die Neuzeit der digitalen Anbindung an schnelles Internet hat das vor allem die Stadt Bonndorf immer wieder bewiesen. Abgesehen von dem steinigen Weg, bis die große Politik die Nöte der Menschen hier erhört hat, fehlt es oft an Verständnis für diese komplexe Materie.

Konsequent setzt die Stadt deshalb auf Transparenz: Informationsversammlung. Hausbesitzer, Gewerbetreibende, Fachbetriebe, die die neue Technik installieren sollen, erhalten Informationen und Schulungen. Nun ist das Bildungszentrum ein zweites Mal ins Boot geholt worden. Waren es gleich zu Anfangszeiten des neuen Amtes vor allen Dingen die gestalterischen Fähigkeiten, die bei einem Plakatwettbewerb gefragt waren, haben Schüler nun "Verständnis-Häuserwände" gebaut, auf denen mit echten Steckdosen und Fritzboxen ein tatsächlicher Internet-Hausanschluss nachvollziehbar wird.

Klassen und Jahrgangsstufen übergreifend waren viele Lehrer eingebunden, nicht zuletzt mit dem Kunstunterricht. Ein betreuender Lehrer war Klaus Morath, der die Schüler zur Übergabe ihrer Projekthäuser in die Sparkasse begleitete. Denn dort und in den Rathäusern der "Internet-Partnergemeinden" von Bonndorf (Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, Wutach) werden die fünf mannhohen Exponate ausgestellt. "Das war eine Herkulesaufgabe. Das steht so nicht im Lehrplan, es war also kein Unterricht von der Stange", gab Morath unumwunden zu bei der Übergabe. Theo Binninger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, hat die Räumlichkeiten gerne für diese Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt.

Er selbst erinnere sich an Zeiten seiner Jugend, in denen er immer die aktuellen einschlägigen Technikkataloge griffbereit hatte und alle möglichen elektronischen Dinge gebastelt habe, bis hin zum Radio.

"Ich war sehr technikaffin", so Binninger. Er erinnere sich an aber auch Zeiten in der Kindheit, in denen seine Großonkel erzählt hätten, wie elektrischer Strom in die Häuser kam. Ähnlich sei das heute mit zeitgemäß schnellem Internet. "Wer diese Chance heute nicht nützt und zu noch erschwinglichen Preisen sein Haus an das Glasfasernetz anschließt, fügt seiner Immobilie Schaden, mindestens aber einen Minderwert zu", so Binninger. Auch insofern seien die Exponate in den Schalterhallen der Sparkassen, die ja "die natürlichen Partner den Gemeinden" seien, bestens platziert. Denn genau hier informierten sich Bürger über Investitionen für ihre Immobilien.

Große Dankbarkeit für das Engagement der Sparkasse und vor allem auch der Schule drückte Matthias Ketterer Chef des Amtes für Breitband aus. "Wer wenn nicht Ihr arbeitet später mit der Internetverbindung, die wir jetzt schaffen. Ihr habt also die Zukunft gebaut", sagte er an die Schüler gerichtet. Diese haben mit den Arbeiten tatsächlich auch eine Basis geschaffen für die diesjährigen Hedu-Tage, bei denen die Hausinstallation des Glasfaseranschlusses ebenso eine Rolle spielen soll. Und so ist passenderweise wieder ein Netz gesponnen worden, wie man es in Bonndorf gerne macht. Nicht nur das Glasfasernetz wird dereinst jedes Haus mit Lichtgeschwindigkeit verbinden. Mit diesem Lehrstück sind Stadt, Sparkasse, Schüler, Betriebe, Arbeitgeber und Studenten wiederum in einem Boot.

Die Aktion

Das aktuelle Aktionsangebot für das Bonndorfer Stadtgebiet endet mit dem 2. Februar. Offene Fragen können geklärt werden unter der Telefonnummer 07703/93 80 22. Kontakt für die Materialausgabe ist Tanja Albert, Mobilnummer 0152/32 18 13 77, oder E-Mail (materialausgabebreitband@bonndorf.de).

Gesamtanschlussgrad liegt über 50 Prozent

Deutlich über 50 Prozent liegt der Anschlussgrad für das nun entstehende Glasfaserortsnetz, bei dem sich jedes Haus direkt anschließen kann, im gesamten Bonndorfer Gebiet bereits jetzt. Dabei hat für einige Ortschaften die Vertragsfrist noch gar nicht begonnen.

Bisher konnten Gündelwangen, Boll und Ebnet eingetütet werden, mit jeweils über 90 Prozent der angefragten Haushalte. „Man merkt, dass die sich die Abgabefrist für die Anschlussnehmer im Stadtgebiet dem Ende zuneigt“, sagt Petra Kasier, die in einem eigenen Büro im Rathaus für den Vertrieb zuständig ist. Täglich kommen nun Rückläufe der ausgehändigten Formulare, dutzendweise. Von insgesamt 1047 möglichen Anschlussnehmern im Kernstadtgebiet waren bis Ende der Woche 620 in trockenen Tüchern.

Sehr gut seien die Verträge inzwischen ausgefüllt, kaum Fehler zu vermelden. „Wir bekommen ab er auch viel Lob, weil wir die Unterlagen tatsächlich sehr genau vorbereiten“, freut sich Petra Kaiser. Lagepläne, Adressaufkleber, Vertragserläuterungen, alles gehört zu den Rundum-Sorglos-Paketen, die die Stadt an ihre Bürger herausgibt. Bis zum 2. Februar noch läuft die Abgabefrist für das Bonndorfer Stadtgebiet.

Ungefähr die Waage halten sich die Anschlussnehmer, die ihren Hausanschluss an das Glasfasernetz durch die Stadt verlegt haben wollen und die Selbst-Verleger. In beiden Fällen gilt: Nicht nur ist jeder Hausanschluss, der innerhalb der jeweiligen Aktionszeiten von der Stadt angeboten wird, gefördert mit rund 2000 Euro durch die Stadt. Auch das Material dafür ist für die Anschlussnehmer kostenfrei bei der Stadt erhältlich. Und trotz der Winterzeit bewegt sich auch faktisch etwas. „In der der kommenden Woche wird an allen Gebieten, für die wir bisher die Verträge eingesammelt haben, Bautätigkeit herrschen“, sagt Matthias Ketterer, Chef des Amtes für Breitband. (gud)