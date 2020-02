von Stefan Limberger-Andris

Der Coronavirus hat Baden-Württemberg erreicht. In der kommenden Woche wird die Realschule des Bildungszentrums Bonndorf das Thema auf Schulleitungsebene allgemein erörtern. Die Stadtverwaltung wird nach Vorgaben der übergeordneten Behörden handeln, äußerte sich Hauptamtsleiter Harald Heini auf Anfrage.

Die Stadt Bonndorf werde im Fall der Fälle, also bei einem Auftreten des Coronavirus (Covid-19) in der Stadt, die von den übergeordneten Behörden dann vorgegebenen Maßnahmen umsetzen, erläutert Hauptamtsleiter Harald Heini auf Anfrage. Konkrete Maßnahmen seien derzeit keine vorgesehen. Die Stadtverwaltung selbst könne als Ortspolizeibehörde polizeiliche Aufgaben sachlich übernehmen – beispielsweise sei es denkbar, eine geplante Veranstaltung in der Stadthalle abzusagen, wenn sich dadurch die Ausbreitungswahrscheinlichkeit einer Krankheit wie etwa Covid-19 minimieren oder verhindern lasse. Als Trägerin der kommunalen Kindergärten hätte die Stadtverwaltung darüber hinaus auch die Möglichkeit diese Einrichtungen zu schließen. Für den schulischen Bereich des Bildungszentrums sei dagegen das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zuständig. Die Stadt stelle hier lediglich die Gebäudeinfrastruktur zur Verfügung.

Gezielte Vorsorge gegen das Virus zu treffen, ist für Schulen allgemein schwierig. Ein erster Schritt, den jeder beherzigen sollte, ist Sauberkeit: In der Realschule Bonndorf gibt es für allgemeine Sauberkeit in jeder Toilette Desinfektionsmittel. Beim Auftreten von Grippesymptomen sind gewisse Verhaltensregeln (Arzt konsultieren; in der Wohnung bleiben und Öffentlichkeit meiden) ein Muss.

Tilman Frank, Konrektor der Realschule, gibt sich im Gespräch in der Frage, wie sich die Bonndorfer Schule bei einem landesweiten Ausbreiten von Covid-19 verhalten wird, bislang gelassen. In Panik zu verfallen sei noch nie hilfreich gewesen. Die Schulleitung werde das Thema allgemein nach den Fasnachtsferien behandeln. Da die doch zeitlich kurzen Fasnachtsferien sich für Ferntourismus der Familien mit schulpflichtigen Kindern wenig eigneten, sehe er auf dieser Schiene kaum Ansteckungspotential.

Neue Aufgabe für Schulen

Die Schulleitung habe natürlich auf das allgemeine Reiseverhalten der Familien keinen Einfluss, bleibe aber grundsätzlich wachsam. Er habe nach dem ersten Auftreten von Covid-19-Fällen bislang keine Kenntnis über ministeriale Vorgaben – diese sei eben erst nach Beginn der jetzigen Ferienzeit aufgetreten, erläuterte Tilman Frank im Gespräch. Das Bildungszentrum Bonndorf werde, wie andere Schulen in Baden-Württemberg, in einem landesweiten Ernstfall grundsätzlich nach Vorgaben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport verfahren. Dieses werde sich auf Landesebene mit dem Ministerium für Soziales und Integration, zu dem unter anderem die Abteilung Gesundheit gehört, absprechen.

Weitere Informationen im Internet unter www.bonndorf.de (unter Aktuelles: Link Informationen zum Coronavirus) www.sozialministerium.baden- wuerttemberg.de (als Suchbegriffe Coronavirus beziehungsweise Masern eingeben)