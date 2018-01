Bonndorf Schlechter Jahresauftakt: Niederlagen für Sportkegler aus Bonndorf

Die vier Mannschaften des SKV Bonndorf erkämpfen zum Auftakt des neuen Jahres keinen einzigen Punkt. Das Bundesliga-Team steht vor dem Abstieg.

Bonndorf – Keinen einzigen Punkt konnten sich die vier Mannschaften des SKV Bonndorf zum Auftakt des neuen Jahres erkämpfen. Für die Bundesligamannschaft gibt es nach der Niederlage bei Aufsteiger Erlangen-Bruck fast keine Hoffnung mehr auf den Klassenerhalt.

Dabei hatte der Wettkampf im „Brucker Hexenkessel“, wie die Gastgeber ihre Kegelbahn liebevoll nennen, ganz gut begonnen. Im Startpaar gewannen Jana Bachert und Andrea Cosic beide Mannschaftspunkte und erspielten der Mannschaft einen Vorsprung von 94 Kegel. Doch ab dem Mittelpaar trumpften die Gastgeber auf und holten sich alle vier folgenden Duelle. Auch das Mannschaftsergebnis konnten sie noch auf 3258:3224 Kegel drehen. Der „Hexenkessel“ machte dabei seinem Namen alle Ehre. Die Franken wurden lautstark unterstützt und erzielten unglaublich viele Neuner. Vor allem im Abräumen zogen sie den Bonndorfer Keglerinnen damit den Zahn. Mannschaftsführerin Jana Bachert, die mit 564 Kegel beste Spielerin ihrer Mannschaft war, musste nach der erneuten Niederlage realistisch eingestehen, dass der Klassenerhalt damit fast nicht mehr möglich ist: „Wir spielen jetzt gegen Liedolsheim und Bamberg, die beiden Topklubs der Liga. Da haben wir eigentlich keine Chance und das war’s dann…“.

Die Männer sind als Tabellendritter zum Viertplatzierten ESV Villingen gefahren. Trotz eines sehr guten Mannschaftergebnisses zog man mit 1:7 Punkten bei 3321:3495 Kegel klar den Kürzeren. Der ESV ist in dieser Saison auf den heimischen Bahnen noch ungeschlagen und hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum das so ist. Selbst Jürgen Bachert, der das beste Bonndorfer Ergebnis auf die Bahnen brachte, musste sein Duell mit 2:2 Sätzen bei 572:602 Kegel abgeben. Für den Ehrenpunkt sorgte Ömer Ardiclik, der sich mit 3:1 Sätzen und 565:537 Kegel behauptete. In der Tabelle haben die beiden Mannschaften nun die Plätze getauscht.

Völlig chancenlos war die zweite Frauenmannschaft, die bei Germania Winzeln mit 0:8 Punkten bei 2717:3067 Kegel den Kürzeren zog. Auf den schwer zu spielenden Plattenbahnen in Winzeln fand keine einzige SKV-Spielerin die richtige Spur. So blieb Karin Cosic mit 494 Kegel die Bestleistung ihrer Mannschaft vorbehalten. Ähnlich wie bei der ersten Mannschaft wird auch hier die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Der Rückstand auf die nächsten Plätze liegt jetzt bereits bei fünf Punkten.

Eine deutliche Niederlage musste auch die X1-Mannschaft beim Tabellenzweiten Titisee-Hinterzarten hinnehmen. 1:7 Punkte und 2794:2972 Kegel standen am Ende auf der Ergebnistafel. Hubert Haury konnte als einziger Bonndorfer Kegler die 500er-Marke überspielen. Mit 503 Kegel war er der Primus seiner Mannschaft, die durch die Niederlage nun auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht ist.