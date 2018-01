Bonndorf SKV Bonndorf: Riesige Freude nach Titelverteidigung

Die Kegelfreunde aus Fischbach wiederholen beim Dreikönigs-Turnier des SKV Bonndorf ihren Sieg aus dem Vorjahr.

Bonndorf (nk) Die Freude ist groß: Die Kegelfreunde aus Fischbach konnten auch hin diesem Jahr den Drei-Königs-Pokal des SKV Bonndorf gewinnen. Nach jahrelanger Durststrecke schaffte das Team Käb d'näbe Fischbach den zweiten Turniersieg und die Spieler Uwe Liebner, Klaus Roski, Roland Stich und Thomas Fehrenbacher, freuten sich riesig. Liebner kündigte spaßhalber an: "Das werden wir nun die nächsten fünf Jahre wiederholen".

In diesem Jahr waren besonders viele neue Mannschaften am Start, um sich mit fünf Wurf in die Vollen und fünf Wurf auf Abräumen zu messen. In den Gruppenspielen konnten die vier Gruppensieger alle vier Paarungen gewinnen.

Der Endspielteilnehmer "Eiskalte Kugel" siegte im Viertelfinale gegen den letztjährigen Finalisten Kalaschnikows mit 149:148 Holz und auch im Halbfinale war ein Kegel mehr gegen die Schwennis II (154:153) ausschlaggebend für den Finaleinzug.

Die regelmäßig im Kegelstüble kegelnden Männer aus Fischbach schoben ihre Kugeln in gewohnt ruhiger Manier und zogen in diesem Jahr souverän ins Finale ein. Der Abstand zwischen den beiden Finalisten war von Anfang immer nur knapp und dies zog sich durch das ganze Spiel. Am Ende lag "Käb d' näbe Fischbach" fünf Kegel vorne und schaffte die Titelverteidigung.

Nach einem langen und spannenden Kegeltag von fast neun Stunden auf und an der Bahn übergab die Vorsitzende Karin Cosic den von Klaus und Ulla Bündert (Kegelstüble) gestifteten Wanderpokal an das Team, welches alle sieben Begegnungen gewinnen konnte.

Für die Auswertung der Holzzahlen war Patrick Schneider verantwortlich und viele Vereinsmitglieder übernahmen die Bahnaufsicht. Cosic dankte allen teilnehmenden Vereinen, Gruppen und Firmen und den Sponsoren für die Sachpreise.

1. Käb d'näbe Fischbach, 2.Eiskalte Kugel, 3. Schwennis 2, 4. Die dreisten Drei, 5. Kalaschnikows, 6. Immer lustig, immer durstig, 7. Freibier, 8. Schwennis 1, 9. Kromer Bau, 10. 1. FC Muffelpaff, 11. Hectronic & Co., 12. Zwei Finger im Loch, 13. SV Gündelwangen, 14. Schenkels Jungs 2, 15. Schenkels Jungs 1, 16. Torpedos, 17. Dynamo Tresen, 18. Ballert das da rein Istambul, 19. Die vier ????, 20. Ohne Kind mit Kegel.