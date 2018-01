Bonndorf Rückblick auf Stadtsanierung Bonndorf

Bürgermeister Michael Scharf und Verwaltung stolz auf das Großprojekt. Es wird keine Rückerstattung von Fördermitteln fällig.

Bonndorf – „Ein Riesenprojekt ist erledigt, da ist wirklich was gegangen, da lohnt sich ein Rückblick“, betonte Bürgermeister Michael Scharf in der jüngsten Ratssitzung. Zum 31. Dezember 2017 wurde das Projekt Sanierung „Stadtkern II“ abgerechnet. Dabei gab es zwei positive Botschaften: Es müssen keine Fördergelder zurückerstattet werden und die Sanierungsvermerke in den Grundbüchern von Investoren privater Projekte werden gelöscht. Das das sagte Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid in der Sitzung zu.

Mit der Maßnahme wurde zum 1. Januar 2007 begonnen und mit dem Abschluss der Stadthallensanierung Ende 2016 abgeschlossen. Investiert wurden insgesamt rund 5,5 Millionen, wovon 3,2 Millionen an Fördermitteln in die Stadtkasse zurückflossen. „Alle Fördermittel von Bund und Land wurden als Zuschussmittel erklärt“, erläuterte Nicole Messerschmid dem Gremium. Nach der Kostenaufstellung des Bauamtes musste sich die Stadt mit 40 Prozent an den Investitionen beteiligen.

Eine Sonderklausel gibt es allerdings für das Studer-Revox-Areal: Zehn Jahre lang muss die Verwaltung den Behörden regelmäßig Rückmeldung geben, was die Stadt mit dem Areal macht, beziehungsweise ob es verkauft wird.

Eines der größten Projekte der Stadtkernsanierung war die Neugestaltung der Martinstraße. Hier wurden Gehwege verbreitert und Bordsteine abgesenkt. Die Stadtbaumeisterin unterstrich mit Bilden die Situation vor und nach den umfangreichen Maßnahmen, mit denen viele Barrieren in der Stadt abgebaut wurden: „Das Ortsbild hat sich dadurch deutlich verändert“, stellte sie fest. Am Knotenpunkt Rothausstraße/B 315 ist dies wohl am deutlichsten erkennbar. Drei Überquerungshilfen machen Fußgängern das Queren der Rothausstraße und der Bundesstraße deutlich leichter. Die Sanierung der Gartenstraße und von Teilen der Mühlenstraße gehörte ebenfalls zu den Großbaustellen im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen in der Stadt. Der Erwerb der Gewerbebrache Elba-Halle in Nachbarschaft zur Firma Adler war ein weiterer Meilenstein. Hier fand der städtische Bauhof sein neues Domizil.

Ein Jahr war die Stadthalle für Schulen und Vereine nicht nutzbar. Von grundauf wurde die 40 Jahre alte Halle mit all den Unabwägbarkeiten einer Sanierung aufgemöbelt. Am Ende steht hier nun ein Schmuckstück für rund fünf Millionen Euro, das praktisch als neuwertig zu werten ist. Viele private Maßnahmen wurden im Zug der Stadtkernsanierung ebenfalls verwirklicht. Markant ist dabei das neue Gesicht der alten Post gegenüber vom Rathaus.

Warme Worte hatte Bürgermeister Michael Scharf für all jene, die einen Beitrag zum neuen Stadtbild beigetragen haben. Kaum liegt dieses fast zehn Jahr dauernde Projekt hinter ihm, blickt Scharf nach vorn: „Ich habe jetzt Lust auf neue Ideen und Kreativität.“ Er denkt an Konzepte, bei denen die Bevölkerung mitgenommen werden soll.