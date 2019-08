von sk

Ein Rollerfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinlastwagen am Mittwoch in Bonndorf leicht verletzt. Der 79-jährige wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 60-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Kleinlastwagen aus einem Grundstück in die Bahnhofstraße und kolliderte mit dem dort fahrenden Roller.

Dadurch stürzte der Rollerfahrer zur Seite und zog sich Schürfwunden zu. Die Fahrzeuge wurden laut Polizei geringfügig beschädigt und blieben fahrbereit.