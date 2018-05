Bonndorf Rollentausch bei den Dillendorfer Schnecken: Anja Haberstroh wird Narrenvater, Patrick Schweizer Narrenmutter

Anja Haberstroh ist die neue Vorsitzende der Dillendorfer Schnecken, zum Stellvertreter wurde Patrick Schweizer gewählt. Kraft Amtes ist der Vorsitzende der Schnecken Narrenvater und der Stellvertreter Narrenmutter, die Schnecken haben also einen Rollentausch vollzogen.

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der achten Hauptversammlung der Dillendorfer Schnecken Neue Vorsitzende wurde Anja Haberstroh, zum neuen stellvertretenen Vorsitzenden wurde Patrick Schweizer gewählt. Neue Kassiererin ist Veronika Rendler (bislang kommissarisch), neue Beisitzer sind Melanie Dietsche und Lothar Gantert. In seinem Amte bestätigt wurde Schriftführer Michael Morath.

Michael Morath trug seinen spannend verfassten Jahresrückblick vor. Die Fastnacht mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen forderte von den Aktiven des Vereins jede Menge Einsatz. Außerhalb der Fastnachtstage beteiligte sich der Verein am Dorffest, am Weihnachtsmarkt, dem St. Martinsumzug, stellte am Rastplatz „Böhler“ neue Sitzgruppen auf und gönnte sich anstelle eines Ausfluges einen närrischen Kegelabend.

Der Mitgliederstand liegt bei 50 Personen und damit etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Klaus Bernhart mahnte in seinem Bericht als scheidender Narrenvater an, den Angeboten des Vereins im Ort mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Seinen Mitgliedern bescheinigte er an der Fasnacht und allen sonstigen Einsätzen gute Arbeit.

Für die Kostenübernahme der Stadt Bonndorf für die neuen Bänke am Grillplatz „Böhler“ bedankte er sich, ebenso beim Kassierer Klaus-Peter Morath, für dessen Verdienste für den Verein. Klaus-Peter Morath hatte zu Beginn des Jahres sein Amt niedergelegt und sich als Mitglied abgemeldet. Froh sein dürfen die Schnecken über die obligatorische und wertvolle Begleitung ihrer Auftritte durch den Musikverein. Veronika Rendler, die neben ihrem Amt als Materialwartin den vakanten Kassiererposten spontan übernommen hatte, berichtete von geordneten finanziellen Verhältnissen. Neu eingerichtet habe sie eine Barbestandskasse.

Gemeinderat Manfred Amann dankte namens der Stadt für den großen Einsatz des kleinen Vereins für die Dorfgemeinschaft und die Arbeiten am „Böhler“. Die Wahlen brachte er in Rekordzeit über die Bühne. Klaus Bernhart wurde für seine gute Arbeit als Narrenvater geehrt und mit Beifall bedacht. Er bemerkte zum Wahlergebnis schmunzelnd, dass laut Vereinssatzung der Vorsitzende automatisch Narrenvater, der stellvertretende Vorsitzende die Figur der Narrenmutter bekleide. Somit dürften die beiden neuen „Oberschnecken“ an Fastnacht zumindest in neue Geschlechterrollen schlüpfen, was durchaus zum Sinn eines Narrenvereins passt.

Am Ende der Versammlung fassten die Mitglieder auf Antrag des Vorstandes den Beschluss, sich im Verlauf des Jahres mit einer Aktion – von Haustür zu Haustür – um mehr Fastnachtsbegeisterung in Dillendorf zu bemühen. Im benachbarten Brunnadern hofft man, die Feuerwehr oder den Opelclub für die Sache der „Schnecken“ gewinnen zu können. Im Vorfeld der Versammlung hatte sich Klaus Keller mit dem Angebot, künftig die Toiletten am Rastplatz Böhler sauber zu halten, beim Vorstand gemeldet. Für das nette, nicht ganz uneigennützige Angebot erteilte ihm die Versammlung ein klares „Ja“.

Der Verein geht mit einer neuen Mannschaft, die bisher bereits maßgeblich den Verein mitgeprägt hatte, einer ersten Bewährungsprobe, spätestens zur Fasnet 2019, entgegen.