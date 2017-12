Bonndorf Rochade bei der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen

Dieter Köpfler wird neuer Marketingleiter der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen. Alexander Graf tritt in die Fußstapfen von Dieter Köpfler.

Neuer Marketingleiter der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen ist mit Wirkung zum 1. Januar Dieter Köpfler. Der Löffinger übernimmt von Stefanie Feger, die das Amt vor vier Jahren übernommen hatte und mit Jahresbeginn die Stelle als Leiterin des Sachgebiets Vereinsförderung und Sport bei der Stadt Donaueschingen antritt.

„Sonst haben wir auf dem Posten erst nach Jahrzehnten einen Wechsel, diesmal schon nach vier Jahren“, kommentierte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Theo Binninger, beim Pressegespräch. Nicht gerne ließ er die 30 Jahre alte Stefanie Feger gehen. „Es war eine fleißige Zeit mit viel Ideen“, sagte Binninger. Er verwies auf das „Mammutprojekt“, das das Sparkassenjubiläum zur 250-Jahr-Feier dargestellt habe. „Das hat Stefanie Feger exzellent gemeistert.“ Glück, Freude und Erfolg wünschte er ihr auf dem künftigen Lebensweg. Feger ihrerseits dankte für das Vertrauen, das man in sie, gerade in der heißen Phase der Jubiläumsfeierlichkeiten, gesetzt habe. Viel habe sie gelernt und werde sie vermissen, beispielsweise die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kollegen, „die hat es auch wirklich gebraucht für das Jubiläumsjahr.“

Köpfler ist seit 2009 bei der hiesigen Sparkasse beschäftigt und war bisher Marktbereichsleiter für Bonndorf und Wutach. Sehr gerne habe er diese Aufgabe ausgefüllt, mit großer Freude die Kanäle zu Kunden aufgebaut. „Hier konnte ich meinen Fokus auf die finanziellen Bedürfnisse der Kunden legen, aber in einem Kontext, der fair, menschlich und nah ist.“ Man gehe mit den Menschen, die man betreut, auch eine Beziehung ein, die ehrlich sei und über den Tag hinaus reiche. Nun, in der neuen Position, wolle Köpfler einerseits diese erarbeitete „Nähe aufrecht erhalten und in der Moderne umsetzen.“ Angebote wie Online-Banking und elektronische Briefkästen hätten eine immer größere Bedeutung.

Veranstaltungen wie Vorträge wolle er ebenso wie die Vorgängerin weiterhin organisieren. „Wir wollen einen Mehrwert für die Kunden, über das reine Finanzangebot hinaus“, meinte Köpfler. „Wir bieten klassische Kundennähe wie eh und je und verschlafen dennoch die Zeit nicht. In Zeiten von Industrie 4.0 bieten wir Sparkasse 4.0 an“, ergänzte Theo Binninger und lobte unter anderem eine Veranstaltung, die in der Ägide von Stefanie Feger angeboten worden war.

An verschiedenen Stationen habe man gezeigt, wie mit der neuen Sparkassen-App umzugehen ist oder auch wie eine Internetüberweisung via Foto mit dem Mobiltelefon funktioniert. „Ich war richtig happy, das Altersspektrum der Besucher reichte von 40 bis 80 Jahren“, berichtete Theo Binninger. Ein durchschnittlicher Kunde würde heute schließlich drei Mal im Jahr einen Berater in Anspruch nehmen, zwölf Mal einen Geldautomaten aufsuchen und 170 Mal elektronisch Bankgeschäfte tätigen, erklärte er.

Die bisherigen Aufgaben von Dieter Köpfler wird Alexander Graf übernehmen und in dessen Fußstapfen wird Christoph Nägele treten. Dessen Job wiederum wird innerhalb der nächsten Monate von einer Nachwuchskraft besetzt. Am Rande war überdies zu erfahren, dass auch nach dem Umbau des Schmidt’s-Marktes die Sparkasse ihre „Elektronische Filiale“ in der Vorderstadt aufrecht erhalten werde.

Daten und Fakten