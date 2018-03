Bonndorf Reiterrallye als Höhepunkt: Reit- und Fahrverein Hochschwarzwald zieht positive Bilanz

Der Reit- und Fahrverein Hochschwarzwald bilanziert ein gutes Jahr und ehrt drei Mitglieder. Der Höhepunkt des Vorjahres war die Reiterrallye, die am 3. September wieder stattfindet.

Die Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Hochschwarzwald, Irene Wagner, freute sich, bei der Hauptversammlung drei langjährige Mitglieder ehren zu können. Sie überreichte Urkunden und Präsente an Siegfried Friedrich (25 Jahre) sowie Silvia Wiehl und Bernhard Rudolf (beide 20 Jahre). Die Vorsitzende hielt zusammen mit ihrer Stellvertreterin Nicole Bölle, Sportwartin Elke Zanon und Schriftführerin Verena Maaß Rückblick auf das vergangene Jahr. Sie bezeichnete es als aktiv, arbeits- und sehr erfolgreich für den Verein. Bereits im Januar wurde mit einem Fütterungsvortrag gestartet. Es folgten weitere Kurse wie Pferdemassage, Sitzschulung, Zirkuslektionen und ein Sattelseminar. Ein Trainingstag mit Gasttrainerinnen für die Voltigiergruppe wurde abgehalten. Viel Spaß hatten die Mitglieder am traditionellen Zäpfle- und Glühweinritt sowie beim Raclettessen.

Höhepunkt des Jahres war die Reiterrallye. Für die beliebte Veranstaltung hat sich ein eingespieltes Stammteam gebildet, das nicht nur viele Ideen und das Material einbringt, sondern auch die verschiedenen Stationen mit ihren Aufgaben im Wald aufbaut. Der besondere Dank der Vorsitzenden galt ihrer Stellvertreterin Bölle für die unermüdliche Sponsorensuche, um schöne Sachpreise vergeben zu können, sowie Simone Weidensteiner, die mit ihrer Geldspende den Verein unterstützte. Nicole Bölle hatte für den Versammlungsabend eine vielseitige Bilddokumentation zusammengestellt.

Sportwartin Elke Zanon berichtete, dass das Fahren immer beliebter werde. Sie gratulierte den Mitgliedern, die erfolgreich verschiedene Prüfungen abgelegt hatten und dafür Abzeichen erhielten. Zusammen mit Nicole Bölle hat sie im Haupt- und Landgestüt Marbach die Zuchtrichterprüfung abgelegt. Außerdem ist das Ehepaar Zanon mit der goldenen Plakette für seine Pferdezucht ausgezeichnet worden. Nach Aussage von Elke Zanon macht das therapeutische Reiten Pferden und Reitern gleichermaßen Spaß. Verena Maaß gab über die Mitgliederzahlen Auskunft. Dem Verein gehören aktuell 199 Mitglieder, darunter 94 Kinder und Jugendliche, an. Im Jahr 2017 traten 19 Personen dem Verein bei. Es waren neun Austritte zu verzeichnen. Über die Kassengeschäfte berichtete Silke Drüen. Ihre gute Arbeit bestätigten Irmtraud Blankenhorn und Christa Maaß. Zu Kassenprüfern für das nächste Jahr wurden Irmtraud Blankenhorn sowie Julia Junghans und Tanja Isele gewählt. Vorsitzende Wagner gab bekannt, dass am 6. Mai die Pferdewaage in Ebnet ist. Geplant sind unter anderem am 20. Juli die Jugend-Vereinsmeisterschaften und am 3. September die Reiterrallye. Die weiteren Termine werden bekanntgegeben.