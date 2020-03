von Wilfried Dieckmann und Juliane Kühnemund

Die Realschule im Bildungszentrum Bonndorf bleibt bereits am heutigen Montag geschlossen. Dies teilte Rektor Felix Lehr am Samstag mit. Die Schule hat am Samstag Kenntnis davon erhalten, dass zwei Personen aus der Schulgemeinschaft direkten persönlichen Kontakt zu bestätigten Corona-Fällen hatten.

„Auf Grund dessen haben wir uns dazu entschlossen, die Realschule im Bildungszentrum Bonndorf schon am heutigen Montag zu schließen“, so Felix Lehr. Landesweit werden die Schulen und Kindergärten erst am morgigen Dienstag geschlossen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und der daraufhin ausgesprochenen Anordnung der Ortspolizeibehörde (Bürgermeister Michael Scharf) sei man an der Realschule Bonndorf aber überein gekommen, die Schließung vorzuziehen, um weitere Kontakte auszuschließen.

In einem Schreiben an alle Bürgermeister hat der Städte- und Gemeindetag Baden-Württemberg mitgeteilt, dass Prüfungen und Abschlüsse dieses Schuljahres gewährleistet bleiben sollen. Sowohl im Kindergarten als auch in der Schule werden „Notfallgruppen“ eingerichtet.

Notfallbetreuung möglich

Die Realschule Bonndorf bietet während der Schulschließung eine Notfallbetreuung für Kinder der Klassenstufen 5 und 6 an. Eltern, die einen Beruf ausüben, der zur Aufrechterhaltung der „kritischen Infrastruktur“ gezählt wird, haben Anspruch auf eine Notfallbetreuung des Kindes über den gesamten Zeitraum der Schulschließung, heißt es in dem Schreiben.

Zur „kritischen Infrastruktur“ zählen Berufe im Gesundheitswesen (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), Berufe, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ein-schließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), dienen, Berufe, die die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche gewährleisten.

Die Notfallbetreuung gilt für die reguläre Unterrichtszeit, ein Unterricht wird, so der Rektor, aus Fairnessgründen den anderen Kindern gegenüber nicht stattfinden. Die Kinder werden während der Präsenzzeit in der Schule das tägliche Pensum der Aufgaben bearbeiten, wie alle anderen Kinder auch. Zusätzlich sind künstlerische, musische und sportive Angebote möglich. Grundvoraussetzung sei dabei, dass beide Eltern/Erziehungsberechtigte, in Bereichen der eben genannten „kritischen lnfrastruktur“ tätig sind. In dem von der Schule verschickten Rundschreiben an die Eltern ist ein Antrag auf Notfallbetreuung angehängt.

Hotlines: Die Realschule Bonndorf informiert über die Homepage: www.bzbonndorf.de. Das Landratsamt Waldshut hat eine Bürgerhotline eingerichtet unter der Telefonnummer 07751/86 51 51. Die Hotline ist auch am Samstag und Sonntag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr besetzt.