von sk

Durch jährliche Exkursionen mit den Zehntklässlern der Realschule Bonndorf ins KZ Struthof-Natzweiler stieß Klaus Morath, Lehrer am Bildungszentrum Bonndorf, auf den Namen August Hirt. Klaus Morath forschte über August Hirt, der 1941 als Professor an die Reichsuniversität Straßburg berufen worden war und der sich nach Kriegsende 1945 beim „S’ steinerne Krizle“ auf Gemarkung Schluchsee-Schönenbach das Leben nahm. Kurz vor der Befreiung Straßburgs durch die Alliierten im Herbst 1944, war August Hirt, Professor an der Reichsuniversität Straßburg, in die Universitätsstadt Tübingen geflüchtet. Am 19. April 1945 marschierten die Franzosen in Tübingen ein.

Tochter lässt er zurück

August Hirt ließ seine Tochter Renate in Tübingen zurück und flüchtete in letzter Sekunde in den Südschwarzwald, erläutert Klaus Morath. Was ihn bewog, seine Route über Schluchsee-Schönenbach zu wählen, sei rätselhaft. Wollte er schlussendlich zum Herkunftsort seines Vaters nach Schöfflisdorf bei Zürich in die Schweiz? Er habe sowohl die Schweizer als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besessen. Oder wollte er sogar nach Genf, um sich dort einer neutralen Untersuchungskommission zu stellen? Bestätigt ist, dass er mit drei weiteren hohen SS-Offizieren zunächst Unterschlupf in der „Tiroler Hütte“ nahe der „Tiroler Tanne“ in dem Waldstück zwischen Schluchsee-Seebrugg und Schönenbach fand, erläutert Klaus Morath weitere Ergebnisse seiner Forschung. In der Schutzhütte seien die Flüchtenden ausgestattet worden mit Zivilkleidung sowie Lebensmitteln für eine längere Zeit. Denkbar sei auch, dass Hirt in der Abgeschiedenheit des Schwarzwaldes habe ausharren wollen, bis der Krieg vorbei war.

Arzt hilft Elfjährigen

Um sich über die politische „Großwetterlage“ zu informieren, seien die Vier morgens in den naheliegenden Waldbauernhof „Karlishof“ gegangen, um Radionachrichten zu hören, erläutert Klaus Morath ein weiteres Ergebnis. Die elfjährige Tochter der dort lebenden Familie habe unter einer lebensbedrohlichen Diphterie gelitten, die zu massiver Einengung der Atemwege geführt hatte. Laut einer Zeitzeugin habe kein Arzt für die Behandlung des Mädchens zur Verfügung gestanden. Nun habe die Stunde des Mediziners August Hirt geschlagen. Er habe das Mädchen erfolgreich operiert und die Eltern darauf hingewiesen, dass das Mädchen ohne sein Zutun in zwei Stunden hätte tot sein können. Durch diese Notoperation sei eine schicksalhafte Verbundenheit des Vaters und wohl auch einiger Schönenbacher zu dem „Arzt von auswärts“ entstanden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein