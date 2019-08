von Martha Weishaar

Die Realschule war in der zweiten Julihälfte als Naturparkschule zertifiziert worden. Im Rahmen zweier Projekttage hatten sich Schüler der Realschule mitsamt ihren Lehrern auf die Auszeichnung zur Naturparkschule Südschwarzwald vorbereitet. Wir stellen die Projektmühen vor. Vorgabe der einzelnen Projekte war, den Leitgedanken der Naturparkschule und das Leitprinzip der Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen.

Die Schüler sollten abschließend die Vielfalt an Möglichkeiten, den Natur- und Kulturraum Südschwarzwald zu erleben und in ihm aktiv zu sein, aufzeigen. Das Leitprinzip BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) soll die Schüler zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen. Die Jugendlichen sollen bewusst hinterfragen, wie eigene Lebensweise und Entscheidungen sich auf nachfolgende Generationen oder Menschen in anderen Erdteilen auswirken.

Schwarzwalduhren mal ganz anders – die Schüler ließen ihrer Kreativität freien Lauf. | Bild: Martha Weishaar

Die Handlungsfelder der Projekttage waren illuster. Fünftklässler gingen raus aufs Getreidefeld und besuchten die Blattert-Mühle, ehe sie in der Schulküche Brötchen und Brot buken. Die gab‘s im Rahmen der Auszeichnungsfeier zu kaufen oder als Stockbrot zu backen. Einige Sechstklässler untersuchten Schultaschen auf Plastikanteil, der vermieden werden könnte. Von Mäppchen oder Stiften über Lineale bis hin zu Schnellheftern gab es da einiges zu beanstanden. Andere arbeiteten an der Laubsäge und gestalteten ein buntes Schild für den internationalen Schulgarten.

Wieder andere gingen mit Fritz Dietsche als Energiedetektive auf Tour. Dabei führte ihnen Erhard Hölderle im Ökonomiegebäude der einstigen Sonnenwirtin Ursula Blum einen Göpel vor. Mit solch einer, von Pferden angetriebenen Kraftmaschine wurde in früheren Jahrhunderten Getreide gemahlen. Zu erleben, wie früher Energie gewonnen wurde, war für die Heranwachsenden, die heute nur noch den Schalter umlegen müssen, beeindruckend.

Schüler erarbeiten Energieformel

Über energiesparende Holzbauweisen informierten sich die Schüler im Forstlichen Hauptstützpunkt, über alternative Energiegewinnung am Windrad, über Wärmeversorgung an der Energiezentrale von Solarcomplex AG. Vorausgehend hatten die Schüler berechnet, wie viel Energie man benötigt, um einen 20 Kilogramm schweren Koffer – einen sogenannten Energiekoffer – fünf Meter hochzuziehen.

Anhand der dabei errechneten Energiemenge konnten sie nun praktisch vergleichen, dass die Leistung zweier Pferde am Göpel etwa 27 000 Energiekoffern pro Tag entspricht. Oder eine Busfahrt mit 43 Passagieren von Bonndorf nach Ühlingen 3528 Koffern, das Beheizen von 270 Gebäuden gar 69 Millionen Koffern pro Tag. Techniklehrer Fritz Dietsche freut dabei am meisten, dass die Schüler nun eine selbst erarbeitete Energieformel im Unterricht verwenden können, die ihnen den Energieverbrauch zudem deutlich veranschaulicht.

Moderne Schwarzwalduhren

Andere Schüler entdeckten Bonndorfer Sehenswürdigkeiten und Kulturschätze, erkundeten den Feldberg oder die Wutachschlucht. Wieder andere entdeckten die Handwerkskunst einstiger Uhrenbauer, ehe sie selbst moderne Schwarzwalduhren fertigten, oder versuchten sich bei Simon Stiegeler in Grafenhausen im Holzschnitzen. Mittels Geocaching gingen einige auf Schnitzeljagd, während andere im Waldcamp nächtigten.

Präsentation der Ergebnisse

In der Naturparkküche bestand außerdem Gelegenheit, regionale Produkte zu verarbeiten. Wobei Ernährungsberaterin Anne Rausch auf sorgfältigen Umgang mit all den Lebensmitteln achtete. „Wenn ich sehe, unter welch harten Bedingungen bei dieser Hitze beispielsweise Beeren geerntet werden, kann ich es nicht ertragen, wenn damit nicht sorgsam umgegangen wird“, sagt die Inhaberin der „Movin‘Kitchen“. Sichtlich stolz präsentierten viele Gruppen die Ergebnisse ihrer zweitägigen Bemühungen schließlich im Rahmen der Auszeichnungsfeier der Naturparkschule.