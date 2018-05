Bonndorf Projekt im Kindergarten Obertal: Wie Küken aus dem Ei schlüpfen

Die Schöpfung ganz nah erspürten Kinder und Erzieherinnen im Kindergarten Obertal. Vor wenigen Tagen erleben sie dort nämlich unmittelbar mit, wie 16 Küken aus dem Ei schlüpften.

Beinahe so etwas wie Ehrfurcht verspürten die drei- bis sechsjährigen Mädchen und Buben, als es nach langen Tagen des Wartens in den Eiern zu fiepen und knacken begann, ein Ei nach dem anderen zerbarst und sich die winzigen, nass klebrigen Küken unbeholfen von ihrer Schutzhülle befreiten.

Ganz still sei es geworden, als die Kinder dieses kleine Naturwunder mitverfolgten, erzählt Kindergartenleiterin Helga Lüber. Die Freude über dieses einmalige Erlebnis stand den Knirpsen ins Gesicht geschrieben, manch wilder Rabauke wurde plötzlich ganz bedächtig. „O je, die sind ja ganz nass“, staunten die Kinder und auch darüber, dass manche der Küken zartgelb, andere fast schwarz waren. Das liegt an den verschiedenen Hühnerrassen.

Auch sie selbst sei von diesem Schauspiel ergriffen gewesen, ja, sogar voller Sorge, dass alle Küken die Anstrengungen der ersten Lebensstunden überlebten, räumt Helga Lüber ein. Manche der Kinder waren derart hingerissen, dass ganze Familien anrücken mussten, um die Küken zu bestaunen. Nachdem man die frisch geschlüpften Küken in einen eigens dafür hergerichteten, größeren Käfig gesetzt hatte, halfen alle mit, den winzigen Piepmätzen das Fressen beizubringen, indem sie mit ihren kleinen Fingerchen die typischen Hackgeräusche des Getreide Aufpickens nachahmten.

Die Kinder lernten viel von und mit den Küken, zumal eine Erzieherin profunde Fachkenntnis hat. Aus ihrer eigenen Hühnerhaltung in Ofteringen brachte Daniela Bröcheler Eier und Brutkasten mit. Zuvor hatten sämtliche Erzieherinnen die 35 Kinder im Obertal mit Geschichten, Liedern, Bastel- und Malaufgaben gut auf das Bevorstehende vorbereitet. Mittels Bildern veranschaulichten die Erzieherinnen jeden Tag das allmähliche Heranreifen der Küken im Ei.

Auf einer Kalenderskala durften die Kinder jeden der 21 Tage abschneiden, welchen die Küken brauchen, ehe sie ausschlüpfen. Sie lernten, dass die Eier warm haben und während des Brütens ein bisschen bewegt werden müssen. Sie erfuhren aber auch, dass sie mit dem Verzehr ihres Frühstückeis nicht zwangsläufig das Leben eines Kükens zerstören. „Nach unserem ersten Projekt vor drei Jahren wollten einzelne Kinder plötzlich keine Eier mehr essen“, erzählt Daniela Bröcheler. Deshalb klärte sie dieses Mal genau darüber auf, dass nicht in jedem Ei ein Küken heranwächst.

Bei dem Küken-Projekt geht es den Erzieherinnen indes um mehr als den ergreifenden Augenblick des Schlüpfens. Sie wollen den kleinen Erdenbürgern Achtung vor der Schöpfung, vor jeder Kreatur erfahrbar machen. Aber auch, dass Tiere Verantwortung bedeuten, gefüttert und gepflegt werden müssen. Und dass nicht alle überleben können. Obwohl sie dieses Mal großes Glück hatten, da alle Küken aus den befruchteten Eiern überlebten. Das ist nicht selbstverständlich. Von Daniela Bröcheler kann man vieles über Hühner lernen. Dass man am Gackern eines Huhnes hören kann, wenn sie „gluckig“ wird, also brüten will. Dass Küken Menschen, in deren Obhut sie schlüpfen, wiedererkennen oder auch, dass man am Ohrloch eines Huhnes erkennen kann, ob dessen Küken gelb oder dunkel sein werden.

„Igitt“ ruft es plötzlich. Eines der flauschigen Piepmätze erleichterte sich soeben auf Lenjas Hand. Sie hatte es wohl ein bisschen fest gedrückt, das beschleunigt den Verdauungsprozess. Auch das gehört bei lebenden Tieren dazu und ist im Übrigen einer der Gründe, weshalb sich die Kinder in wenigen Tagen von ihren Küken verabschieden müssen. Dann nimmt Daniela Bröcheler die Tiere wieder mit nach Ofteringen zu ihren anderen 30 Hühnern.

So flaumig wie jetzt bleiben sie sowieso nicht mehr lange. Bereits in vier Wochen sehen sie aus wie richtige Hühner. In drei Jahren wird es im Obertal wieder Küken geben, damit jedes Kind während seiner dreijährigen Kindergartenzeit einmal erlebt, wie neues Leben entsteht.