Bonndorf Preisübergabe in Berlin: Ein goldener Moment für zwei Bonndorfer Firmen

Den ersten Preis der Deutschen IHK (Industrie und Handelskammer) für mittelständische Unternehmen konnten nun die Ausbildungsleiter Alexander Ebi (Hectronic) und Andreas Koliska (Dunkermotoren) gemeinsam mit ihren Geschäftsführungen in Berlin entgegennehmen.

Bonndorf – "Ich habe das HeDu-Projekt ja erlebt, als ich gerade ausgelernt hatte. Dass ich heute dafür und mit den Azubis arbeite, erfüllt mich schon mit Stolz", sagt Nina Zoller, Ausbildungsleiterin für die Kaufmännischen Angestellten bei Dunkermotoren. Sie ist Koordinatorin der Ausbildungskooperation "HeDu" zwischen den Firmen Dunkermotoren und Hectronic für alle administrativen Arbeiten.

Der erste Preis der Deutschen IHK (Industrie und Handelskammer) für mittelständische Unternehmen, den nun die Ausbildungsleiter Alexander Ebi (Hectronic) und Andreas Koliska (Dunkermotoren) gemeinsam mit ihren Geschäftsführungen in Berlin entgegennehmen konnten, bestätigt vor allem ihre tägliche Arbeit. "Dass die Geschäftsführung dabei war und auch sonst immer hinter uns steht, stärkt uns den Rücken", freut sich Alexander Ebi. Schließlich würde die Zusammenarbeit auch ganz konkret Geld kosten. In beiden Personalleitungen ist man allerdings überzeugt, dass der Nutzen längst die Kosten überwiege.

"Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht miteinander telefonieren und uns besprechen", sagt Andreas Koliska. Es ginge um Abstimmungen, Bildungspartnerschaften, Schule, Technolino und andere Themen, die in der gemeinsamen Ausbildung der beiden Betriebe von Belang sind. Kollege Alexander Ebi von der Nachbarfirma hatte die Bewerbung für den Preis abgeschickt, um den sich deutschlandweit rund einhundert Betriebe beworben hatten. "Das ist bei HeDu so, es gibt eine Idee und einer macht es halt dann", winkt er ab, im Sinne von, "die Ehre gebührt allen".

Genauso wie das Projekt einst angefangen hatte, nämlich als schlichte Vereinbarung zwischen Geschäftsführungen, die auf einem schwierigen Arbeitsmarkt mit den jeweiligen Ausbildungsvorteilen gemeinsam punkten wollten, funktioniere die Zusammenarbeit heute noch, ohne Vertrag, als schlichte Vereinbarung. "Bei uns zählt keine Bürokratie, wir leben das. Dass zwei Unternehmen so gut zusammen schaffen, ohne jeden Zoff, hat in Berlin alle beeindruckt", so Alexander Ebi. "Das hat man ja auch bei der Moderation von Oliver Welke gemerkt", ergänzt Nina Zoller. In der Ausprägung und der Tiefe stelle die Zusammenarbeit von zwei Firmen bundesweit wohl ein Alleinstellungsmerkmal dar, bestätigt Andreas Koliska.

Koliska, seit Jahrzehnten im Bereich Ausbildung von Dunkermotoren aktiv, kann er sich noch sehr wohl an andere Zeiten erinnern. "Die Auszubildenden heute unterscheiden gar nicht mehr, zu welchem Betrieb sie gehören. Sie kommen gemeinsam in die Kantine und man bekommt auch mit, dass sie viel Freizeit miteinander verbringen." Das sei früher definitiv nicht so gewesen. Wo früher der Zaun zwischen beiden Firmen wie eine Mauer wahrgenommen worden sei, herrsche inzwischen längst reger, selbstverständlicher Austausch.

Gemeinsam haben die Betriebe mit der Kooperation nun nicht nur den Preis gewonnen. Die meisten Bewerber würden sich an die Firmen wenden nach dem Kennenlernen bei den HeDu-Ausbildungs-Tage, die beide Firmen inzwischen für alle hiesigen Arbeitgeber geöffnet haben, heißt es aus den Personalabteilungen. "Es ist schön, zu sehen, wie diese Idee von einer Schlüsselblume zu einem ganzen Strauß gewachsen ist", sagt Dunker-Personalleiterin Renate Heizmann. Seinerzeit sei man sich bei Dunkermotoren im Klaren gewesen, dass künftige Motoren der Firma mehr Elektronik enthalten. Eine Zusammenarbeit mit dem Elektronik-Nachbarn habe also auf der Hand gelegen. "Seit 19 Jahren wird bei uns kein Mechaniker mehr ausgebildet. Dass unsere Azubis mit HeDu bei Dunkermotoren Einblicke bekommen, ist ein echter Vorteil", spricht Alexander Ebi aus der Praxis. Das nächste Thema, bei dem beide Firmen in ihren Ausbildungen gemeinsam voranschreiten werden, sei die Digitalisierung.

Das HeDu-Projekt

„He“ steht bei dem Projekt für die Bonndorfer Firma Hectronic, „Du“ für Dunkermotoren. Die Kooperation „HeDu“ wurde im Jahr 2009 von deren Geschäftsführern ins Leben gerufen. Dabei partizipieren Auszubildende und Studenten von den Ausbildungen im jeweils anderen Betrieb, der Umgang ist auf Augenhöhe, ungeachtet der unterschiedlichen Betriebs-Größen. Insgesamt sind derzeit 75 Auszubildende und Studenten bei beiden Firmen in Ausbildung. Die Deutsche IHK, in der alle Industrie und Handelskammern organisiert sind, hat HeDu unter 100 Firmen und Projekten für den Bildungspreis 2018 als Finalisten deklariert. Nach dem Informationsfilm, der im Dezember gedreht worden war, entschieden über 300 Delegierte am vergangenen Montag im Berliner Kongresszentrum per Ted, das Projekt mit Gold auszuzeichnen. Das Preisgeld von 6000 Euro kommt einem guten Zweck zugute.