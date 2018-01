Bonndorf Planspiel Börse: Siegerehrung in der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen

Beim Börsenspiel der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen beteiligen sich 160 Schüler in 33 Teams. Vorstandsvorsitzender Theo Binninger gratuliert bei der Siegerehrung allen Teams zu den erzielten Zuwächsen.

Bonndorf – Zur Finalveranstaltung des Planspiels Börse 2017 begrüßte Marktbereichsleiter Alexander Graf Schüler der Real- und Werkrealschule im Bildungszentrum Bonndorf sowie Schüler der Schlüchttalschule Grafenhausen mit den Lehrern Klaus Morath und Clemens Winterhalter in der Schalterhalle der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen. Zuvor hatte die Siegerehrung in der Stühlinger Zweigstelle stattgefunden. Aus dem Geschäftsgebiet des Geldinstituts beteiligten sich beim Börsenspiel 160 Schüler in 33 Teams.

Das Bildungszentrum Bonndorf war mit 73 Schülern, die Schlüchttalschule Grafenhausen mit 36 und die Realschule Stühlingen mit 29 vertreten, deren Teams "Dax-Rudel" den ersten und "Fehler404" den dritten Platz belegten. Über den zweiten Rang freute sich das Team des Bildungszentrums Bonndorf "Lenzkirch 79853" mit Julian Bednarz, Lisanne Feser, Lisa Fürderer, Samira Music und Raul Schlegel und einem Depotwert in Höhe von 53 535,09 Euro. Den vierten Platz erreichte das Bonndorfer Team "Ticajalilemo" mit Jacob Amann, Carlo Gatti, Lidia Ivanov, Timo Vogt und Lena Wiese und einem Wert von 53 056,29 Euro. Die "Goldboys" aus Bonndorf mit Mirco Meier, Moritz Meier und Michael Weishaar mussten sich mit einem Wert von 52 469,34 und dem fünften Platz begnügen.

Einen Sonderpreis mit dem besten Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 598,47 Euro ging an das Team "Mädchenkram" des Bildungszentrums Bonndorf mit Hanna Baumgärtner, Anna Faller, Fabiola Knöpfle, Annika Schmidt und Corinna Vetter. Vorstandsvorsitzender Theo Binninger gratulierte allen Teams zu den erzielten Zuwächsen. Für die Sparkasse ist es in Zeiten von Niedrigzinsen wichtig, anzulegen statt stillzustehen, um das Vermögen der Kunden zu entwickeln. Beim Börsenspiel konnte dies von den Jugendlichen bestens geübt werden. Sie wurden ermutigt, sich auf spielerische Art mit der Börse und wirtschaftlichen Zusammenhängen zu beschäftigen. Beim 35. Planspiel Börse, das vom September bis Dezember 2017 über zehn Wochen lief, nahmen 120 000 Jugendliche aus 17 Ländern teil. Vermittelt wurde die finanzielle Bildung spannend, praxisnah und zum Anfassen. Neben den europäischen Teams haben sich auch Spielgruppen aus Armenien, El Salvador, Mexiko und Russland beteiligt. Während der Siegerehrung gratulierten Marketingleiter Dieter Köpfler und Marktbereichsleiter Alexander Graf den erfolgreichen Schülerteams und überreichten Preise vom zehnten bis vierten Platz in Höhe von 25 Euro, für den dritten Platz 35 Euro, für den zweiten Platz 50 Euro sowie den ersten Preis in Höhe von 75 Euro. Die Bestplatzierten der teilnehmenden Schulen sind außerdem zu einer Siegerfahrt in den Europark Rust eingeladen.