Wutach Peter Keller berichtet bei einem Vortrag über Entwicklungshilfeprojekte

Der gebürtige Ewattinger Peter Keller war für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig. In seinem Vortrag am 8. März gibt er einen Rückblick.

Der gebürtige Ewattinger Peter Keller spricht am Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zur Burg“ über seine Arbeit und sein Leben in verschiedenen Ländern Asiens und Afrikas. Peter Keller war rund 40 Jahre lang in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit beruflich aktiv. Der Agraringenieur betreute Projekte mit der Zielsetzung, die heimische Landwirtschaft im ländlichen Raum zu fördern. Er plante von Deutschland aus Projekte, die er später als Projektleiter begleitete. Keller war für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig, die sich im Bundesbesitz befindet und Entwicklungsprojekte weltweit umsetzt.

In seinem Vortrag möchte Peter Keller den Zuhörern einen Einblick geben, wie die Bundesregierung sich die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ärmeren Agrarländern in Asien und Afrika und die Entwicklungsförderung vorstellt. Er spricht von einer „Wende“, die 2014 vollzogen wurde. Diese Wende hat er selbst miterlebt und mitgestaltet.

Nach seinem Studium und kurzer Zeit als Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt für die „Entwicklungshilfe“, wie die Entwicklungszusammenarbeit damals genannt wurde, entschied er sich dafür, beruflich weiter in diesem Bereich tätig zu sein. Damals liefen in Deutschland noch viele Bilder von Helfern wie dem prominenten Karl-Heinz Böhm und seiner Stiftung über den Bildschirm. Peter Keller war damals schon bewusst, dass diese Bilder nur ein Teil der Realität sind.

Peter Keller hat sein Diplom in den Schwerpunkten landwirtschaftliche Betriebslehre und Beratung abgelegt. Zu Beginn seiner Tätigkeit arbeitete er vor Ort in den Projekten. Zum Beispiel in Bangladesch, Afghanistan und auf den Philippinen. Einen Teil seiner Arbeit leistete er von Deutschland aus. Bevor es zur Umsetzung eines Projekts kam, musste es genau geplant werden. Der nächste Schritt war die Suche nach Geldgebern. Die GIZ unterstützte diese Projekte und leitete sie, es bedurfte trotzdem weiterer Geldgeber.

Das letzte Projekt, das Peter Keller betreute, und das er in seinem Vortrag genauer vorstellt, wurde von der Stiftung von Bill Gates gefördert. Mit den Geldgebern musste Keller Kontakt aufnehmen, sie von seinem Projekt überzeugen und ihnen Finanzierungs- und Umsetzungspläne vorlegen. Dies bedeutete viel Rechenarbeit und Organisation. Dafür brauchte er eine gute Ausbildung, Organisationstalent und Verhandlungsgeschick.

Vor Ort hieß es, Partner zu finden, die die Projekte betreuen und später weiterführen sollten. Dann erst konnten sie umgesetzt werden. Peter Keller arbeitete im Bereich Förderung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe. Dies sieht er heute noch als einen der wichtigsten Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit. Es seien oft die Umstände des globalen Handels, die für die schlechte Situation von Kleinbauern in Asien und Afrika verantwortlich sind. Peter Keller sprach mit vielen Bauern, die ihre Produkte gerne zu angemessenen Preisen verkauft hätten, doch sie fanden keine Abnehmer oder hatten gar keinen Zugang zu den Märkten. Die Projekte sollten ihnen dabei helfen, Erzeugnisse zu produzieren, die gefragt waren, und es sollten neue Märkte geschaffen werden. Peter Keller spricht beispielsweise über den Anbau von Chashewnüssen in Afrika.

Bevor er dieses letzte Projekt begleitete, verbrachte er weitere Jahre im Ausland. Anfangs begleitete ihn seine Frau nach Bangladesch, damals mit dem ersten Kind. Von kleinen Abenteuern kann der 69-Jährige viel berichten. Von 1990 bis 2003 arbeitete Keller schwerpunktmäßig in Deutschland, damit die Kinder hier zur Schule gehen und Abitur machen konnten. Danach zog es Keller 2004 wieder nach Afrika. Sein letzter längerer Aufenthalt endete 2013.

Peter Keller ist es auch ein Anliegen, den Zuhörern seines Vortrags einen Einblick in die großen Zusammenhänge zu geben. So spricht er auch über die Probleme des Welthandels und über seine Vorstellungen von fairen Austauschbeziehungen.