von Erhard Morath

Die Gläubigen der katholischen Pfarrgemeinde in Bonndorf feierten ihr Patrozinium zu Ehren der beiden Kirchenpatrone Petrus und Paulus. Die Eucharistiefeier zelebrierte Pater Clemens Blattert SJ (Societas Jesu) und feierte dabei den zehnten Jahrestag seiner Primiz, eine Erinnerung an seine erste Heilige Messe als frisch geweihter Priester am 21. Juni 2009. Nach dem Festgottesdienst lud die Seelsorgeeinheit zum Frühschoppen – und wer wollte – zum nahtlosen Übergang zum Mittagsessen ins Paulinerheim ein.

Zu Beginn des Gottesdienstes zog Pater Clemens Blattert, angeführt von Ministranten, durch das Kirchenschiff in den blumengeschmückten Altarraum ein. Nach wenigen Sätzen hatte er mit seiner bildhaften, einfachen Sprache die Herzen der Gottesdienstbesucher erobert. So wünschte er sich, dass der frische Wind, den er am Schluchsee wahrgenommen hatte, als Wind des Heiligen Geistes in Bonndorf die Seelen der Menschen erreiche. Lesungen aus der Apostelgeschichte und das Evangelium mit markanten Passagen aus dem Leben der Apostelfürsten zogen sich mit Gebeten wie ein roter Faden durch die Heilige Messe.

Dass Clemens Blattert Kirchenmusik mag und pflegt, ist kein Geheimnis. Seine klare Stimme verlieh dem Ablauf des Festgottesdienstes im Zwiegespräch mit dem Volk eine besondere Note. Hinzu gesellten sich vierstimmige Lieder, die der Kirchenchor unter Leitung von Burga Schall oder mit den Besuchern aus dem Gotteslob mit Orgelbegleitung durch Bernhard Held beisteuerte.

Das Pfarrfest im Paulinerheim – musikalisch von den Bonndorfer Musikanten umrahmt – erfreute sich großer Beliebtheit. | Bild: Erhard Morath

In seiner Predigt stellte Blattert die Frage, was einst zu der Entscheidung geführt haben mochte, Petrus und Paulus als Kirchenpatrone auszuwählen. War es der Bergrücken, auf dem die Kirche steht? Wegen: „Du bist Petrus, der Fels.“ Oder waren es die Charaktere, ihre Berufe oder die Herkunft der Beiden, ihre Unzulänglichkeiten? Den Episoden aus dem Leben und seinen Aufgaben in einer Ordensgemeinschaft folgten die Kirchenbesucher gespannt – und auch den damit verbundenen Botschaften. Sein Mut machendes Signal für alle Enttäuschten: Nicht die in Stein gemeißelte Kirche sei entscheidend, sondern die eigene Einstellung zu Gott. „Auf dich kommt es an, freimütig sich zu Gottes Friede, Liebe und Wahrheit zu bekennen.“

Die Kinder, die ihre Kinderkirche im Paulinerheim gefeiert hatten, reihten sich im zweiten Teil der Messfeier in die dicht besetzten Besucherreihen ein. Die besondere Note des Patroziniums steuerte Ingeborg Götz bei. Sie überbrachte den Dank für die Gestaltung des Festgottesdienstes und die Glückwünsche zur Wiederkehr der Primiz von Pater Blattert der Seelsorgeeinheit, der Pfarrgemeinde, des Pfarrgemeinderates und aller Einrichtungen.

Die weltliche Feier

Die Einladung zur Einkehr im Paulinerheim nahmen viele Gläubige wahr. Die Bonndorfer Musikanten steuerten Musik bei. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer kümmerten sich um den Service und kümmerten sich in der Küche oder am Grill gut gelaunt um die Verpflegung der Gäste.