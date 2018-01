Bonndorf Paare zeigen sich treffsicher

Brigitte und Thomas Isele gewinnen das Er- und Sie-Schießen bei den Sportschützen Bonndorf mit einem 90-Teiler.

Mit dem Er- und Sie-Schießen begannen die Sportschützen Bonndorf die Schießsportsaison im neuen Jahr. Alle aktiven und passiven Schützen waren eingeladen, am traditionellen Wettbewerb auf dem Schießstand Steinasäge teilzunehmen, um ihre Schießkünste wieder aufzufrischen.

17 Schützenpaare, neun Paare mehr als im letzten Jahr, kämpften um vordere Plätze. Das Siegerpaar des vergangenen Jahres, Heike und Andreas Isele konnte seinen Titel nicht verteidigen und belegte Platz elf. Glückliche Gewinner des Jahres 2018 waren Brigitte und Thomas Isele mit einem 90-Teiler. Über den zweiten Platz freuten sich Linda und Kai Brendle mit einem 98,5-Teiler gefolgt von Anna Isele und Dylan Della Giorgia mit einem 103-Teiler. Die drei erstplazierten Paare erhielten aus den Händen von Oberschützenmeister Eschbacher einen Pokal. Das Siegerpaar wurde zusätzlich mit einem Wanderpokal ausgezeichnet.

Der Wettbewerb sah vor, dass mit dem Luftgewehr auf eine Distanz von zehn Metern stehend aufgelegt geschossen wurde. Beim Schuss auf das Blattl kamen die besten Zehner in die Wertung. Die Ergebnisse der Paare wurden zusammengezählt und durch zwei geteilt, um so die Platzierungen zu ermitteln. Die Leitung hatte Sportwart Otmar Ganter, die Ergebnisse wertete Oberschützenmeister Dietmar Eschbacher in bewährter Weise aus.

Für den Oberschützenmeister war es natürlich eine besonders große Freude, dass sich die stattliche Zahl von 17 Paaren am Er- und Sie-Schießen der Sportschützen beteiligten. Als beste Einzelschützen nannte er bei den Damen Brigitte Isele mit einem 45-Teiler, Claudia Müller (86-Teiler) und Ulrike Turek (116-Teiler). Erfolgreiche Schützen bei den Herren waren Kai Brendle mit einem 12-Teiler, Dylan Della Giogia (21-Teiler) und Andreas Isele mit einem 36-Teiler.

Hinter den Siegerpaaren belegten die folgen Plätze: Claudia Müller und Otmar Ganter (103,5), Rosmarie und Wolfgang Oberle (114), Rosmarie Oberle und Heinrich Müllek (132,5), Heike und Andreas Isele (141), Ulrike Turek und Wolfgang Oberle (150,5), Beate und Mario Detemple (151), Nicole Bölle und Thomas Weingart (151,5), Stefanie Stiegeler und Wolfgang Pietras (167,5), Andrea und Robert Peter (188), Stefanie Stiegeler und Dietmar Eschbacher (188,5), Rosmarie Oberle und Bernhard Reichert (220,5), Stefanie Stiegeler und Rainer Pfeifer (253,5), Laura Kaiser und Andreas Isele (335) sowie Ulrike Turek und Bernhard Reichert (349).