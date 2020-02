von Stefan Limberger-Andris

Auswirkungen des Sturmtiefs Sabine hielten die Einsatzkräfte auch in der Nacht auf Dienstag auf Trab. Stadtförster Steffen Wolf rechnet im Gespräch mit schlimmen Sturmfolgen für den Stadtwald Bonndorf. In einer ersten Schätzung geht er von 5000 bis 8000 Festmeter Sturmholz als Einzel- und Nesterwürfe aus – die Schätzung könne sich allerdings nach oben und unten verändern.

Es sei dies in etwa ein halber Jahreshiebsatz im Stadtwald Bonndorf, der auf dem Boden liege. Derzeit kommen die Forstleute einfach nicht in den Wald hinein, weil Bäume die Waldwege blockieren. Auch wenn der Forst landesweit einigermaßen glimpflich davongekommen sei, habe es die Region Bonndorf doch richtig erwischt.

Straßen gesperrt

Gesperrt war gestern zeitweise die L 170 ab Ebnet über Rothaus bis nach Seebrugg, um vom Sturm geworfene Bäume zu entfernen. Ebenso an der K 6592 nach Glashütte arbeiteten Forstkräfte und Straßenmeisterei daran, die Verbindung von geworfenen Bäumen freizubekommen.

Die Feuerwehr Bonndorf rückte nach Auskunft von Olaf Thor, Pressewart der Feuerwehr Bonndorf, in den frühen Morgenstunden aus, um einen kurz vor der Kreuzung der L 170/B 315 auf die Straße gestürzten Baum zu entfernen. Auf der L 171 zwischen Bonndorf und Ewattingen kam es nach Auskunft von Stephan Keller, Abteilungskommandant der Feuerwehr Ewattingen, zu zwei weiteren Einsätzen, um Bäume zu entfernen. Ein Autofahrer war zudem in einen auf die Straße gestürzten Baum gekracht. Der Fahrer sei unverletzt mit dem Schrecken davongekommen.

Straßen stundenlang blockiert

Die Feuerwehr Wutach arbeitete am Wochenanfang seit den frühen Morgenstunden umgestürzte Bäume auf der L 171 von Ewattingen Richtung Mundelfingen auf, so Stephan Keller. Die L 171 war ebenso stundenlang blockiert zwischen Münchingen und Ewattingen. Hierbei war auch die Abteilung Münchingen im Einsatz. An zahlreichen Häusern in der Gemeinde seien teilweise die Dächer abgedeckt worden.

Die K 6597 von Münchingen bis Lembach musste gesperrt bleiben, weil viele Bäume umgestürzt waren und noch viele Bäume durch Forstarbeiter der Gemeinde Wutach gefällt werden müssen. Auch die Feuerwehrabteilung Lembach musste vereinzelte umgestürzte Bäume beseitigen. Vom Feuerwehrgerätehaus Ewattingen wurden die Einsätze der Abteilungen koordiniert.

Die Abteilung Ewattingen war bis spät nachmittags in Bereitschaft. Erst als die Stromversorgung in Münchingen wieder hergestellt war, wurde die Bereitschaft durch den Krisenstab des Landkreises Waldshut aufgelöst. Die Forstarbeiter der Gemeinde Wutach unterstützten die Feuerwehr-Abteilungen.