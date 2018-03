Bonndorf Ökumenischer Gottesdienst bereitet auf die Kommunion vor

Am ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Pauluskirche beteiligten sich 55 Kinder, die Lieder und Geschichten zum Thema Vertreibung und Flucht vortrugen.

Seit vier Jahren laden die katholische und die evangelische Kirchengemeinde die dritten Klassen der Grundschule im Rahmen der Vorbereitung auf die Kommunion zu einem ökumenischen Gottesdienst ein. In diesem Jahr war das Thema "Auf der Flucht in die Fremde". Die Vorbereitung und Durchführung hatten Pfarrerin Ina Geib sowie die Religionslehrerinnen Ruth Baumgartner und Sandra Hettich übernommen. 55 Kinder beteiligten sich mit Liedern, Geschichten und Fürbitten an der kleinen Feier. Einige Mütter und Geschwister kamen ebenfalls in die evangelische Pauluskirche und wurden eingeladen, mitzusingen und mitzubeten.

Die Kleinen waren in eine evangelische und zwei katholische Gruppen eingeteilt. Sie gaben sich große Mühe, das bis heute sehr aktuelle Thema von Flucht und Vertreibung in verschiedenen Szenen bildlich darzustellen. Pfarrerin Geib begrüßte die Kinderschar und freute sich, mit ihnen den Gottesdienst feiern zu können. Sie sprach das Gebet: "Gott wird danken dir, dass du uns immer wieder zu dir einlädts". Gemeinsam sangen alle das Lied "Lasst uns miteinander singen, spielen, loben den Herrn". Ruth Baumgartner begleitete den Gesang auf der Gitarre. Pfarrerin Geib erinnerte an die Geschichte, als eine große Gruppe Israeliten mit Moses auf der Flucht waren und eine neue Heimat suchten.

Die Gruppe der evangelischen Kinder blickte auf die Flucht unter dem Motto "Neue Heimat für Israel" zurück. Gemeinsam sangen alle "Als Israel in Ägypten war, von harter Hand geknechtet, lass es ziehen, mein Volk". Sie erzählten über ihren Frondienst und die harte Arbeit in Ägypten, beim Wasser holen, Lehm stampfen, Steine formen und bauen. Ständig trieb sie der Aufseher zu mehr Schnelligkeit und die Arbeit für den Pharao an. Alle träumten vom Leben in Frieden und frei sein, ohne Aufpasser und Drohungen. In weiteren Beiträgen zeigten die Kindergruppen einen Terroristenüberfall auf eine Bonndorfer Firma und das Segeln in einem kleinen Boot über das offene Meer in das neue Land Afrika.

In den Fürbitten baten die Kinder das Unrecht abzuschaffen und zu helfen, einen Neuanfang zu finden, denn viele Tränen fließen auf der Flucht. Ihre Bitte galt, nicht gleichgültig zu sein beim Schicksal dieser Menschen. Während der Fürbitten hielten sie eine brennende Kerze in der Hand und alle sangen: "Für den Frieden auf der Welt, zünde eine Kerze an, wünsch dir, dass das kleine Licht alle Herzen wärmen, und dass in dieser kalten Zeit in der Dunkelheit eine kleine Flamme leuchtet". Gemeinsam wurde das Vaterunser gebetet und Pfarrerin Geib erteilte den Segen.