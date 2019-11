von Heidi Rombach

Die Stadtmusik Bonndorf lädt erstmals junge Besucher – ab drei Jahren zu ihrem Konzert ein. „Wir wollen Interesse bei den Buben und Mädchen wecken. Denn das Jahreskonzert ist eher etwas für die Erwachsen. Damit können Kinder im Alter von sechs Jahren nichts anfangen“, zeigt sich Dirigent Daniel Weißer zuversichtlich, einen Erfolg zu landen.

Konzert soll witzig sein

Man wolle dem Nachwuchs Lust machen, zur Stadtmusik zu kommen. „Beim Kinderkonzert wollen wir uns vorstellen. Es soll witzig sein. Also nicht bierernst für die Kinder.“ Singen, klatschen, alles was musikalisch Spaß macht, gehört dazu, verspricht Daniel Weißer. Vor allem sollen die Kinder nicht still dasitzen.

Zum Schluss des 45-minütigen Konzertes werde genügend Zeit bleiben, dass sie alle Instrumente ausprobieren dürfen. Daniel Weißer denkt dabei an die eigenen Anfänge, als er mit sechs Jahren Blockflöte erlernte, dann auf Posaune überwechselte und heute Tenor- und Klavierspielen beherrscht. Der Programmablauf sieht vor, dass die Musiker der Stadtmusik zeigen, was so ein Blasorchester alles kann und aus wieviel Registern es besteht. Dabei werden die Instrumente vorgestellt. „Hören, wie sie klingen und erleben, wie sie zusammenspielen. Dabei sollen die Kinder auch herausfinden und erfahren, welche Aufgabe ein Dirigent hat“, ist die Absicht.

Die rund 50 Musiker sind altersmäßig bunt gemischt. Von der 14-jährigen Ronja Reich bis zum 82-jährigen Willi Graf ziehen alle an einem Strang. Unterstützt wird die Stadtmusik beim Konzert für Kinder von der Feuerwehrkapelle Wellendingen, welche die Bewirtung der Besucher übernimmt.

Was bewegt Menschen, zu musizieren?

Gutes Beispiel sind die Freundinnen Ilka Podeswa und Gerda Krones (beide 58 Jahre), die sich vor 45 Jahren zur Musik bekannten. Die damals 13-Jährigen entschlossen sich, bei Dirigent Emil Lienert Klarinette zu erlernen. Noch in bester Erinnerung ist bei Ilka Podeswa die erste Probe im Bonndorf Schloss. Kaum ausgebildet, ging es an ein Wertungsspiel, „das ohne Anleitung“ bewältigt wurde.

Begeisterung für Musik

Für Gerda Krones steht fest: „Ich finde es schön, miteinander etwas zu machen und mit anderen etwas zu bewegen. Zudem ist die Kameradschaft gut und es ist untereinander auch lustig.“ Der Älteste in der Runde ist Willi Graf aus Lausheim. Der heute 82-Jährige erlernte 1955 die Klarinette und gehört der Bonndorfer Stadtmusik seit 1994 an. Als Beweggrund gibt er an, dass der Reiz zum Musikmachen bis heute vorhanden ist. „Von der Probe bis zum Auftritt begeistert mich die Musik.“ Jüngste im Mitglied ist die 14-Jährige Ronja Reich. Dreieinhalb Jahre gehörte sie dem Jugendorchester an, bevor sie zum Orchester wechselte. „Die Instrumente interessieren mich. Deshalb habe ich vor, nach Weihnachten als zweites Instrument Posaune zu lernen.“

Konzert für Kinder: Stadtmusik Bonndorf, Sonntag, 24. November, 17 Uhr, Bürgerhaus Wellendingen