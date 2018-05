Bonndorf Neue Kurse unterschiedlichster Art für Kinder und Eltern oder Begleitpersonen bietet das Familienzentrum Bonndorf an

Das Familienzentrum Bonndorf stellt neue Kurse für Kinder und Erwachsene vor. Familien sollen dabei sportliche, musikalische, kreative oder kulinarische Stunden verbringen.

Das Familienzentrum in Bonndorf hat sich fest etabliert. Ob Krabbelgruppe, Minikindergarten, Vorträge oder offener Freizeitspaß – die Angebote des Familienzentrums werden von Müttern, Vätern und Kindern gerne genutzt. Ab Juni wartet das Familienzentrum zusätzlich mit einem neuen Format auf: Familienzeit. Angeboten werden Kurse für Kinder mit Begleitpersonen. Eltern, Großeltern, Tanten oder Onkel können gemeinsam mit den Kindern sportliche, musikalische oder kulinarische Stunden genießen.

Wie Anja Strittmatter und Alexandra Haberstroh vom Vorstand des Familienzentrums erläuterten, sind die neuen Kurse dazu gedacht, für eine Qualitätszeit zwischen Kindern und Erwachsenen zu sorgen. „Man macht viel für die Kinder, oftmals kommt die gemeinsame Zeit, das gemeinsame Erleben aber zu kurz“, sagte Anja Strittmatter. Genau hier knüpft das Familienzeit-Programm an: Kinder und Erwachsene sollen einige schöne Stunden miteinander verbringen können.

Um Bewegung dreht sich der Kurs „Fit for Mums“ mit Alexandra Haberstroh. Hier gehen Mütter mit ihren Kindern in der Gruppe nach draußen an die frische Luft. „Spaß ist garantiert“, meint dazu die Kursleiterin und fügt an: „Der Kurs eignet sich auch dazu, mögliche überschüssige Schwangerschaftspfunde wieder loszuwerden.“ Ums Essen geht es beim Kurs „Frisch und Fix in der Küche“ mit Adda Wientzek und Stefanie Schwenninger.

Hier können Kinder zusammen mit ihren Begleitpersonen lernen, aus einfachen Zutaten etwas Leckeres zuzubereiten, was man später auch zu Hause leicht nachmachen kann. „Gute Laune durch Musik“ lautet der Titel des dritten Kursangebots mit Felix Schüle. Schon Kleinkinder lieben Klänge und Musik, sie spüren den Rhythmus. Gemeinsam können die Teilnehmer dann den Empfindungen und Gefühlen freien Lauf lassen. Nach den Sommerferien startet dann noch ein Kurs für die Kreativen. Unter dem Motto „Bunt ist unsere Welt“ wird gemeinsam gebastelt.

Das Familienzentrum Bonndorf befindet sich im Meisenweg 3. Für Kinder bis drei Jahre gibt es die Krabbelgruppe. Jederzeit sind Mütter und Väter mit ihren Kindern willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Minikindergarten gibt es betreute Spielgruppen für Kinder ab zwei Jahren. Die Plätze hier sind nach den Worten von Anja Strittmatter äußerst begehrt. Es gibt bereits eine Warteliste.

Das Familienzentrum bietet ferner Vorträge, Ausflüge, Bastelnachmittage, Büchereicafé mit Vorlesestunde, das Babycafé für die ganz Kleinen und vieles mehr an. Hier geht es auch darum, neue Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und gesellige Stunden zu verbringen. Und noch eines bietet das Familienzentrum an: Babysitterkurse mit Susanne Scheuble für Jugendliche ab 14 Jahren. Der Außenspielbereich im Familienzentrum wird in naher Zukunft noch um einen Kletterturm erweitert, informierten Anja Strittmatter und Alexandra Haberstroh. Sie machten auch noch darauf aufmerksam, dass es für jedes Neugeborene in Bonndorf eine Geschenktasche gibt. Die jungen Eltern können diese im Familienzentrum abholen.

Informationen im Internet: www.bonndorf.de

Die Kurse