von Martha Weishaar

Eine neue Ära bricht im Fitnessstudio „Freizeit life“ an. Klaus und Ulla Bündert geben die Einrichtung in Bonndorf nach 29 Jahren ab. Ab 1. Januar ist der Sportwissenschaftler Nils Pitsch neuer Pächter der Räume in der Stadthalle. Klaus Bündert fällt der Schritt schwer, hat er sich doch eins zu eins mit seinem Studio identifiziert. Doch im Alter von 67 Jahren sieht er nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, um loszulassen.

Als er und seine Ehefrau vor knapp drei Jahrzehnten „Freizeit life“ in der Stadthalle eröffneten, galten Fitnesscenter als etwas Exotisches, blickt Klaus Bündert zurück. „Früher waren Fitnessstudios verpönt, die allgemeine Haltung stand diesen Einrichtungen eher ablehnend gegenüber. Die Leute hatten Bodybuilder vor Augen, Dopinggeschichten standen im Raum und die ganze Sache war für viele schwer einzuordnen.“ Dabei gab es bereits in den frühen 1980er Jahren das erste Fitnessstudio in Bonndorf im Haus von Familie Wiederstein in der Alpenstraße. Nach wenigen Jahren übernahm Werner Johnen die Geräte und betrieb ein Studio im ehemaligen Kinderheim Johnen.

Sozialer Treffpunkt Wie stark sich die Akzeptanz von Fitnessstudios verändert hat, beschreiben der alte und neue Pächter übereinstimmend. Das Fitnessstudio sei längst auch ein sozialer Treffpunkt geworden. Das Gesundheitsbewusstsein vieler Menschen habe sich dergestalt verändert, dass man nach der Arbeit lieber ins Fitnessstudio anstatt an den Stammtisch gehe. Im Studio werde geplaudert, man trinke auch zusammen – nur eben andere Getränke als am Stammtisch. Das Alter spiele keine Rolle, sowohl Teenager als auch Rentner trainieren hier. „In Großstädten haben die Menschen Stöpsel im Ohr während sie trainieren. Hier kennt man sich und spricht miteinander“, benennt Nils Pitsch einen wesentlichen Unterschied zwischen Stadt und Land. Und genau das gefällt ihm.

1990 richteten Klaus und Ulla Bündert das „Freizeit Life“ in der Stadthalle ein. Sie bewirteten davor bereits das Kegelstüble im Untergeschoss. Als für die Sportkegler Duschen eingebaut werden mussten, pachteten Bünderts die ehemaligen Räume der Tourist-Information dazu und expandierten mit dem Fitnessstudio. Im Lauf der Jahre erweiterten sie die Fläche, so wie sich auch der Kundenkreis stetig erweiterte. Nun ist Klaus Bündert froh darüber, einen äußerst kompetenten Nachfolger gefunden zu haben.

Nils Pitsch liebäugelte seit geraumer Zeit mit dem selbstständigen Betrieb eines Fitnessstudios. Nach erfolgreichem Studium der Sportwissenschaften an der Gutenberg Universität in Mainz war er in der Marketingabteilung einer Sportartikelfirma mit der Betreuung von Turnern – unter anderem Fabian Hambüchen –, Leichtathleten und großen Laufveranstaltungen betraut. „Die Bürotätigkeit war aber nichts für mich. Ich möchte viel lieber direkt mit Leuten zu tun haben“, erklärt der 27-Jährige. Beim Masterstudiengang in der Fachrichtung Sportmanagement an der Technischen Universität Darmstadt holte er sich dazu das notwendige Rüstzeug. Während des Studiums sammelte er als Trainer in einer renommierten Fitnesscenter-Kette Erfahrung. „Dass ich jetzt von Klaus Bündert übernehmen kann, ist ein Glücksfall“, freut sich Nils Pitsch.

29 Jahre lang betrieb Klaus Bündert (links) das „Freizeit life“. Nun übernimmt der Sportwissenschaftler Nils Pitsch und will im Fitnessstudio einige neue Akzente setzen. | Bild: Martha Weishaar

In Bonndorf kennen ihn viele. Hier ist er aufgewachsen und hat als einstiger Fußballer beim TuS viele Freunde. „Slin“ nannten ihn diese – sprachen seinen Vornamen also schlicht rückwärts aus. Danach benennt er nun das Fitnessstudio. „‚Slin‘s‘ ist authentisch und gleichzeitig ein kleiner Gag, so kennt man mich hier“, erklärt er.

Im Studio wird sich vorerst nicht allzu viel ändern. Nils Pitsch übernimmt die überwiegende Anzahl der Geräte von seinem Vorgänger. „Die sind gut aufgebaut und prima in Schuss“, lobt er. Er hat die Ausstattung aber auch erweitert. Unter anderem mit einem Power Cage, der zahlreiche Trainingsmöglichkeiten bietet. Sämtliche bisherigen Kurse werden weiterhin angeboten. Er selbst ergänzt das Angebot mit eigenen Kursen, unter anderem einem „High intensity interval Training“. „Dabei kommt man an die maximale Leistung, nach einer Dreiviertelstunde sind die Leute zufrieden“, erläutert der Sportwissenschaftler diese Trainingsmethode.

Er wartet also mit einigen Neuerungen auf. Und auch die Öffnungszeiten weitet er aus. Mitglieder mit Jahreskarte können an sieben Tagen in der Woche zwischen 6 Uhr und 24 Uhr trainieren. Er möchte damit Berufstätigen, auch Schichtarbeitern, Gelegenheit bieten, vor oder nach der Arbeit zu trainieren. Er selbst steht Kunden mit seinem Expertenwissen zu ausgesuchten Zeiten zur Verfügung.