Der Narrenverein Wittlekofer Störche ist gut aufgestellt. So sind die Narren nicht nur an Fasnacht aktiv, sondern bringen sich auch unterm Jahr in der dörflichen Gemeinschaft ein. Bei den turnusmäßigen Wahlen kandidierte der bisherige stellvertretende Vorsitzende Werner Rohrer nach 13 Jahren nicht mehr. Zum Nachfolger wählte die Versammlung Jürgen Keck. Schon jetzt steht fest, dass die Störche am 8. Januar 2021 ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Die Vorsitzenden Monika Isele und Annemarie Rohrer freuen sich sehr auf dieses Ereignis.

26 Mitglieder im Narrenverein

Derzeit gehören 26 Mitglieder dem Narrenverein an. Schriftführerin Alexandra Haberstroh ging auf das abgelaufene Vereinsjahr ein. Sie erinnerte an die Schülerbefreiung mit den befreundeten „Fröschen“ aus Wellendingen. Herausragend war der Bunte Abend im Wittlekofer Schulsaal. In bester Erinnerung sind auch die Umzüge in Rötenbach und Bonndorf. Unter dem Motto „Wer mit will, darf mit“ fand eine offene Maiwanderung statt. Im Mai und Oktober wurde ferner der Kirchplatz hergerichtet. Eine weitere Wanderung zum Vatertag führte zum Jubiläum der Feuerwehr-Kapelle Wellendingen zum dortigen Festplatz. Dass die Störche gegebenenfalls auch kräftemäßig zupacken können, bewiesen sie im Oktober, als die Männer Reisigwellen für das kommende Fasnachtsfeuer 2020 machten.

Viel Lob für Engagement

Gemeinderat Adrian Morath lobte das Engagement der Störche. Weiterhin stelle die Stadt für Vereinsangelegenheiten das alte Schulhaus zur Verfügung. Die weiteren Teilwahlen erbrachten, dass Alexandra Haberstroh Schriftführerin bleibt. Kassenprüfer sind Andreas Rheiner und Manfred Nägele (neu). Als Beisitzerinnen fungieren Bettina Rösch und Irene Grieshaber.