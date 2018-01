Bonndorf Narrenvater der Bonndorfer Pflumeschlucker bleibt gelassen

Vorschriften für Wagenbauer schlagen bei Bonndorfer Pflumeschluckern keine hohen Wellen.

Bonndorf (ew) "Ärgerlich sind die strengeren Vorschriften für die Bauer der Fasnachtswagen, mehr aber nicht. Aber natürlich hat die Zunft damit mehr Verwantworting." Das sagt der Narrenvater der Bonndorfer Pflumeschlucker, Clemens Podeswa, im Gespräch mit dieser Zeitung. Geändert haben sich auch die Verantwortlichkeiten. Prüfte in früheren Jahren die Polizei die Umzugswagen und nahm sie im Bedarfsfall aus dem Verkehr, so ist nun der Narrenvater für die Umzüge in der Löwenstadt in der Pflicht.

"Bei uns sind am Montag Umzugswagen aus den Ortsteilen und Nachbargemeinden vertreten. Am Sonntag sind nur kleine Aufsitzmäher beim Umzug dabei", sagt Clemens Podeswa. Am Fasnetmendig, nach dem Fasnetspiel vor dem Rathaus, wird sich der Zug der Narren zu Fuß und auf Wagen durch die Martinstraße schlängeln. Zuvor wird der Narrenvater mit seinem Vize Alexander Matt die Wagen der einzelnen Gruppen und Zünfte genau unter die Lupe nehmen, ob sie den neuen, strenger gefassten Vorschriften genügen. Und der Narrenvater wird bei der Gemeindeverwaltung anfragen, ob ein Mitarbeiter die beiden Narrenräte auf ihrer Insektionsstour begleitet und berät. "Sollte uns ein Wagen auffallen, der die Kriterien nicht erfüllt, werden wir ihn aus dem Zug nehmen. In Zweifelsfällen können wir Polizeipostenleiter Jochen Schäuble kontaktieren, er hat uns seine Unterstützung zugesagt", betont Podeswa. Von großer Bedeutung ist die seitliche Verkleidung von Fahrzeugen und Anhängern. Auch sind Begleitpersonen vorgeschrieben, um Unfälle zu vermeiden.

