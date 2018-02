Bonndorf Narrenspiegel: Bonndorfer Pflumeschlucker berichten aus dem Stadtleben

Die beliebte Fasnetlektüre der Pflumeschluckerzunft Bonndorf wird am Samstag, 3. Februar, unters Volk . gebrachtAuf 64 Seiten sind 80 lustige Geschichten zum Schmunzeln mit kleineren und größeren Missgeschicken der Mitbürger aus der Löwenstadt abgedruckt.

Bonndorf (ts) Narrenvater Clemens Podeswa und Vize Alexander Matt stellten zusammen mit dem Redaktionsteam Susanne Spachholz, Tanja Rendler sowie Monika Preiser den druckfrischen Narrenspiegel 2018 vor. Die beliebte Fasnetlektüre der Pflumeschluckerzunft Bonndorf wird heute, Samstag, ab 9 Uhr bei den Einkaufsmärkten von Pflumeschluckerinnen angeboten.

Auf 64 Seiten sind 80 lustige Geschichten zum Schmunzeln mit kleineren und größeren Missgeschicken der Mitbürger aus der Löwenstadt abgedruckt. Die Verantwortlichen der Zunft danken den Geschäftsleuten für die Inserate im Narrenspiegel, denn dadurch kann der Verkaufspreis von drei Euro auch in diesem Jahr gehalten werden. Der Narrenspiegel hat eine Auflagenstärke von 1100 Exemplaren.

Am Sonntag warten viele interessierte Leser in den Ortsteilen und umliegenden Gemeinden auf die Pflumeschlucker, um bei der Propagandafahrt ein Fasnachtsheft erwerben zu können. Außerdem liegen die Hefte in verschiedenen Bonndorfer Geschäften aus. Nicht verkaufte Narrenspiegel werden am Schmutzigen Donnerstag von Rita Schüle und Gerda Gutmann während des großen Narrensprungs entlang des Umzugswegs den Zuschauern angeboten. Neu ist im diesjährigen Fasnetheft die Beitrittserklärung für die Jugendmitgliedschaft ab 16 Jahren. Sie kostet die Hälfte des Erwachsenen-Jahresbeitrags. Als Mitglieder ist für die Jugendlichen die Busfahrt zu den Narrentreffen kostenlos. Allerdings muss der Zunft vor der Teilnahme die Vollmacht einer erziehungsberechtigten Person vorgelegt werden.

Zu lesen sind unter anderem Probleme mit der Zeit, Blitz-Nachrichten, Vermisst, Verloren, Sache gitt's, die gitt's gar it, Dies und Das, Historisches, Narrenmusik – die erste und zweite, Männer und ihre technischen Spielzeuge, Immer diese Technik, D' Stallackerkatz erzählt, Auf Propagandatour, Tippfehler, Frauen und Autos, im Straßenverkehr und die moderne Technik, Verwechselt, Wege aller Art, eine Schmunzel- und Rätselecke, Das Lied vom Alter, Bunt Gemischtes sowie ein großes Dankeschön an den langjährigen Maskenbildner Ehrennarrenvater Günter Hany.

Nicht verschont bleibt auch in diesem Jahr der SÜDKURIER. Ministrant Linus Sedlak gehört auf einem Bild plötzlich zur hohen Geistlichkeit und Redakteur Gerald Edinger braucht von der Zunft Unterricht, wie "s' goht degege" geschrieben wird. Informationen gibt es zum Ablauf der Pflumeschluckerfasnacht und welche Lokale am Hemdglunkerball teilnehmen. Angeboten wird auch in diesem Jahr wieder am Fasnachtmontag der "Komm-Gut-Heim-Dienst". Abfahrt ist jeweils am Latschariplatz. Außerdem sind die Eintrittspreise über die Fasnachtstage abgedruckt.