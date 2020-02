von Juliane Kühnemund

„Wir haben die Instandsetzungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen. Alle Kunden sind wieder am Netz.“ Diese positive Nachricht für Wittlekofen teilte Dirk Becker, Deutsche Telekom AG, am Donnerstag mit.

Seit Mitte Dezember waren viele Haushalte in Wittlekofen sporadisch oder sogar dauerhaft telefonisch nicht erreichbar. Das Internet funktioniert in diesen Fällen auch nicht. Die Beseitigung der Störung erwies sich als sehr aufwendig. Erdkabel waren durch Wasser beschädigt worden, mussten freigelegt, ersetzt und neu verbunden werden. Regenfälle hatten die Reparaturarbeiten immer wieder behindert.

Was im Notfall zu tun ist

Jetzt allerdings läuft die Kommunikation in Wittlekofen nach Mitteilung der Telekom wieder. Sollten Kunden nach der Behebung der Störung wider Erwarten nicht telefonieren oder/und im Internet surfen können, empfiehlt das Unternehmen, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann erneut zu starten. „In den meisten Fällen wählt sich das Gerät dann korrekt ein“, so Dirk Becker. Sollte auch das wider Erwarten nicht helfen, sollten die betroffenen Kunden beim Telekom-Service anrufen, damit die Leitung durchgemessen wird, so Becker weiter.

Den Service erreiche man an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800/330 10 00. Sollte die Wartezeit zu hoch sein, können die Kunden auch einen Rückrufservice vereinbaren. Dieser werde beim Anruf im Sprachmenü automatisch angeboten.

Wie Dirk Becker weiter informierte, werden den Kunden die Grundgebühren für den Zeitraum des Ausfalls erstattet. Diese und gegebenenfalls weitere Ansprüche müssen diese aber beim Kundenservice geltend machen, so der Pressesprecher, der darum bat, die Unannehmlichkeiten, die den Kunden entstanden sind, zu entschuldigen.