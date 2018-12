Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. An den Tatorten gefundene Spuren würden ausgewertet, zudem setzte die Polizei einen auf Brandbeschleuniger spezialisierten Spürhund ein. Wer hinter den Brandstiftungen stecke, sei weiter unklar.

Bonndorf Drei Brände in einer Nacht: Polizei ermittelt in Bonndorf wegen Brandstiftung

In der Nacht zum Mittwoch hatte es in dem 7000-Einwohner-Ort im Kreis Waldshut in drei Stunden drei Mal gebrannt. Betroffen waren ein Wohnhaus, ein Bauernhof und ein Schuppen. Verletzt wurde niemand, es entstand laut Polizei Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. (dpa)