Bonndorf Musikverein Grafenhausen freut sich über vier neue Ehrenmitglieder

Der MV Grafenhausen zeichnet in der Hauptversammlung langjährige Musiker aus. Die Vorsitzende Gloria Gänswein überreicht die Urkunden.

Grafenhausen (pma) Vier ganz besondere Ehrungen konnte Vorsitzende Gloria Gänswein beim Musikverein Grafenhausen vornehmen. Alle Vier haben ihre aktive Zeit im Verein beendet und wurden nun in der Versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Petra Drobig musizierte 37 Jahre lang (1980 bis 2017) im MV Grafenhausen aktiv an der Klarinette. Von 1984 bis 1990 war sie Jugendvertreterin und als solches auch Beisitzerin im Vorstand. Von 1990 bis 2004 bekleidete sie das Amt der Schriftführerin und brachte es so auf 20 Jahre Vorstandstätigkeit.

Außerordentlich war die Tatsache, dass sie den langen Weg von ihrem Heimatort Gündelwangen nach Grafenhausen nie scheute und sehr engagiert im Vereinsleben war. Sie erhielt 1998 die bronzene und 2005 die silberne Ehrennadel und nun zum Abschied die Ehrenmitgliedschaft des Musikvereins Grafenhausen.

Otto Morath, der aus gesundheitlichen Gründen an der Hauptversammlung leider nicht anwesend sein konnte, war 69 Jahre (1948 bis 2017) im MV Grafenhausen aktiver Waldhornist. Von 1980 bis 1986 agierte er als stellvertretender Vorsitzender und bis im vergangenen Jahr gab er über Jahrzehnte hinweg als Kassenprüfer sein Bestes. Auch im Seniorenorchester des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald spielte er seit dessen Gründung mit.

Vom Bund der Deutschen Blasmusikverbände e.V. erhielt er im Lauf der Jahre die silberne (25 Jahre), die goldene (40 Jahre)und die große goldene Ehrennadel (50 Jahre) sowie für 60 Jahre die Ehrennadel in Gold und für 65 Jahre die Sonderehrennadel. Nun wurde auch er beim MV Grafenhausen zum Ehrenmitglied ernannt.

Wilfried Maier war 53 Jahre (1964 bis 2017) im MV Grafenhausen aktiver Klarinettist. Von 1980 bis 1982 arbeitet er als Schriftführer im Vorstand. Trotz seiner beruflichen Auslastung als Land- und Forstwirt fand er immer wieder Zeit, sich im Verein auf vielfältige Art zu engagieren. Auch heute noch ist er sehr gefragt, wenn es um das Dorffest oder die Altpapiersammlungen geht. Auch er erhielt vom Bund Deutscher Blasmusikverbände e.V. die silberne (1990), die goldene (2004) und die große goldene Ehrennadel (2014) und nun aus den Händen von Gloria Gänswein die Urkunde zum Ehrenmitglied des MV Grafenhausen.

Dietmar Jäger war 43 Jahre (von 1974 bis 2017) aktiver Musiker an den Pauken, Trommeln und am Schlagzeug. Er war jahrelang die "gute Fee" des Probelokals und immer ansprechbar, wenn es um die Elektrik ging. Auch bei den Altpapiersammlungen ist er auch heute noch ein wichtiger Helfer und Organisator. Er wurde mit der silbernen (1999) und der goldenen Ehrennadel (2013) vom Bund Deutscher Blasmusikverbände e.V. ausgezeichnet und erhielt ebenfalls die Ehrenmitgliedschaft per Urkunde überreicht.