Bonndorf Musikalischer Wettstreit beim Folktreff: Bonndorfer Löwe diesmal mit Liedermachern

Bonndorf – Der Bonndorfer Folktreff lädt am kommenden Samstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr zur Ausrichtung des zweiten Kleinkunstpreises des Kulturvereins „Bonndorfer Löwe“ in die Stadthalle ein. Die Kategorie, die diesmal von sechs Künstlern geboten wird, dreht sich rund um das Genre Liedermacher beziehungsweise Singer-Songwriter. „Alle sechs Künstler sind würdige Vertreter ihrer Zunft und fähig den Bonndorfer Löwen zu gewinnen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereines, der dem Publikum die Chance gibt, den Bonndorfer Löwen zu wählen.

Die Reihenfolge der Auftritte war im August öffentlich ausgelost worden: Roger Stein, Stefan Johansson, Jürgen Ferber, Andy Houscheid, Johna und Fee Badenius. Die Känstler hätten schon bei renommierten Kleinkunstpreisen abgeräumt, sogar mehrfach. So sei Roger Stein ein rundes Dutzend Mal erfolgreich gewesen. Er stand übrigens auch bereits öfter mit Konstantin Wecker auf der Bühne. Die jüngere Fee Badenius hat gerade wegen ihrer pointierten Texte in der Kategorie Kabarett mehrere Kleinkunstpreise gewonnen. Jürgen Ferber hatte beim Stuttgarter Troubadour überzeugt.

Johna hat ihre Debüt-CD produziert mit dem US-Produzent Peter Malick, der unter anderem mit Norah Jones arbeitet. Der Schwede Stefan Johansson hat 2014 mit einer Benefiz-Konzerttour per Rad auf sich aufmerksam gemacht und tourt derzeit mit seiner neuen CD 65° Nord. Andy Houscheid begann mit 20 Jahren Musik und Texte zu schreiben. Er schmilzt Jazz und Pop zu seinem persönlichen Sound. Studiert hat er an den Konservatorien Luxemburg, Brüssel, Leipzig. Den “Master in Jazzpiano” hat er mit Auszeichnung abgelegt.

Der Bonndorfer Löwe sei also nicht nur ein Kleinkunstwettbewerb, bei dem sich sechs wunderbare, Künstler messen. „Es ist auch ein wunderbarer unterhaltsamer Abend mit viel Witz und Esprit, Gefühl und Musik“, heißt es beim Folktreff. Für eine gerechte Abstimmung sei es notwendig, dass die Zuschauer, denen diese Aufgabe der „Löwen-Wahl“ zuwächst, rechtzeitig kommen (Beginn 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, freie Platzwahl). Wer einen Künstler verpassen sollte, werde zwar eingelassen, habe aber aus Gerechtigkeitsgründen keine Möglichkeit mehr abzustimmen.

für 16 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 19 Euro) gibt es bei der Touristinfo Bonndorf, Telefonnummer 07703/76 07 (9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr) oder im Internet: