Bonndorf/Wutach Musik begleitet die Prozessionen zu Fronleichnam in Bonndorf und Wutach

Katholische Christen der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach feiern das Fronleichnamsfest. Ein wiederentdeckter Altar bereichert den Weg der Prozession.

Die katholische Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach feierte Fronleichnam. Der Begriff stammt aus dem mittelhochdeutschen „vrone licham“ und ist mit „des Herren Leib“ zu übersetzen. Der in vielen Bundes- und Nachbarländern mit einem gesetzlichen Feiertag verbundene kirchliche Anlass geht ins 13. Jahrhundert zurück.

In Bonndorf versammelten sich zur Eucharistiefeier unter freiem Himmel vor dem barocken Schloss viele Einheimische und Gäste, darunter Abordnungen des Roten Kreuzes, der Kolpingfamilie, des Trachtenvereins, der Feuerwehr und der Stadtmusik. Bei Bilderbuchwetter zelebrierte Stadtpfarrer Eckart Kopp die Messe, mit dabei die Ministranten, das Lektorenteam, Mesnerin Rita Schüle, Marco Johner und als musikalische Umrahmung die Stadtmusik mit Dirigent Clemens Büche.

Kopp ging in seiner Predigt auf die Bedeutung des Hochfestes ein. Er verwies auf den Zusammenhang des Abendmahls Jesu, das an Gründonnerstag gefeiert werde, und der bleibenden Gegenwart Jesu Christi in Gestalt von Brot und Wein während jeder Eucharistiefeier. Als Weggemeinschaft Jesu mit seinen Gläubigen bezeichnete Kopp die sich anschließende Sakramentsprozession, vorbei an zwei dafür aufgestellten Altären in der Mühlenstraße und am Haupteingang zum St. Laurentius. Marco Johner, dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, oblag die Aufgabe, die konsekrierte Hostie in der Monstranz und unter dem von vier Männern getragenen Baldachin durch Bonndorf zu tragen. Der Prozessionszug wurde von der Gesamtfeuerwehr Bonndorf gesichert.

Einige Gebäude entlang des Weges waren mit Buchen- und Birkenbäumchen, Blumen oder Fahnen geschmückt. Viel Mühe hatten sich Kolping-Mitglieder und Mitarbeiter des St. Laurentius mit dem Herrichten ihrer Altäre und mit dem Legen von Blumenbildern gemacht. Als dritte Station steuerte der Zug die Pfarrkirche St. Peter und Paul an. Dort kam es zur Aussetzung mit dem Tantum ergo, dem Loblied „Großer Gott, wir loben dich“ und dem Segen für die Gläubigen.