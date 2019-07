von Juliane Kühnemund

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, gutes Wetter ist bestellt – das 36. Bonndorfer Schlossfest kann kommen. Eröffnet wird das zweitägige Volksfest in Bonndorf am morgigen Samstag, 27. Juli, um 15 Uhr. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter mit einem attraktiven Programm für alle Altersgruppen. Mit im Boot sind 19 Vereine, die mit kulinarischen Spezialitäten aufwarten.

Organisation

Auf dem Areal rund um das Schloss bis zur Stadthalle ist am Samstag, 27. Juli, und am Sonntag, 28. Juli, Volksfeststimmung angesagt. Dessen sind sich Petra Kaiser, Gernot Geng und Michael Pfaff vom Schlossfestkomitee sicher, die über acht- beziehungsweise neunjährige Erfahrung bei der Organisation der Großveranstaltung verfügen. Im Großen und Ganzen wurde am Konzept der vergangenen Jahre festgehalten: Natürlich gibt es im musikalischen Bereich neue Höhepunkt und auch bei den Vereinen habe es Wechsel gegeben, sagen die Drei.

Kulinarisches

Das Café im Foyer der Stadthalle betreiben die Landfrauen Gündelwangen mit den Landfrauen aus Ewattingen. Mit bewährten Spezialitäten warten der SV Gündelwangen, die Trachtengruppe Gündelwangen, der Förderverein der FW-Kapelle Wellendingen, der TTC Bonndorf, Landfrauen und SV aus Wittlekofen, die Freunde aus der französischen Partnerstadt Bains-les-Bains, der SV Dillendorf, der TuS Bonndorf, die Pflumeschlucker, die Pfadfinder, die Freunde des Friedens auf. Für Barbetrieb sorgen die DLRG (Haifischbar), die Guggenmusik Bonndorf (Mexico-Bar), der Letz‘s Fetz Chor (Beach-Bar) und – neu – das Katarstrophenorchester Gündelwangen (Sonntag-Bar). Der Folktreff bietet während des Open-Air-Konzertes im Schlossgarten am Samstagabend Getränke an.

Musik

„Restless Feet“ heißt die Band, die der Folktreff für das Schlossfest-Konzert engagieren konnte. Die Musiker präsentieren ab 20 Uhr am Samstag Irish Fast Folk und bringen damit eine authentische Klangkulisse von der Grünen Insel nach Bonndorf. Am Schlossplatz spielt parallel dazu die Partyband RoseWood, die Formation Crazy Room sorgt auf dem Stadthallenparkplatz für Stimmung und auf der Pfadfinderbühne im Schlosshof tritt die Frauenband Miss Moneypenny auf. Etwas andere musikalische Stilrichtungen sind dann am Sonntag angesagt, da geht es auf drei Bühnen eher Richtung Volksmusik, wobei auch Pop, Rock und Oldies zum Besten gegeben werden. Für weitere Unterhaltung werden verschiedene Straßenmusikanten sorgen.

Rahmenprogramm

Damit aber noch nicht genug: Riesenrutsche, Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Minidisco und ein großer Sandkasten werden die Herzen der jüngeren Festbesucher höher schlagen lassen. Weitere Angebote, wie ein Schieß- und Wurfstand, Speckstein-Schnitzen, oder Karaoke im Narrenschopf sorgen ferner für Unterhaltung. Geöffnet haben auch die Schlossnarrenstuben, und der Imkerverein lädt zum Tag des offenen Bienenhauses beim Japanischen Garten ein (Sonntag 11.30 bis 18 Uhr). Alles in allem – davon sind Petra Kaiser, Gernot Geng und Michael Pfaff überzeugt – kann sich das Schlossfestprogramm sehen lassen. Trotz weiterer Großveranstaltungen in der Region am selben Wochenende erwartet man einen großen Besucherandrang.

Heimkommen

Für die Sicherheit der Festbesucher wurde eine 15-köpfige Security engagiert. Ferner sorgt ein Bus-Shuttle dafür, dass die Gäste gut nach Hause kommen. Die Busse fahren an der alten Post ab, informierte Petra Kaiser. Und wer den Bus verpasst, der kann noch auf einen Taxi-Dienst zurückgreifen. Die Zelte schließen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Übrigen um 3 Uhr.

Zusammenarbeit

Lobend erwähnt wurde von den Festorganisatoren die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Vereinen und dem städtischen Bauhof. „Hier funktioniert alles reibungslos“, sagte Michael Pfaff. Und als kleines Dankeschön für das Verständnis der Anwohner des Festareals werden diese am Samstag zum Fassanstich mit anschließendem kleinen Imbiss eingeladen, gaben die Komitee-Mitglieder bekannt. Die Veranstalter des Schlossfestes hoffen nun auf viele Besucher und wünschen Spaß, Vergnügen und gute Laune an beiden Festtagen.