von Stefan Limberger-Andris

73 Unterschriften haben die beiden gesammelt, um gegen den zunehmenden Verkehrslärm auf der Rothausstraße am Ortsausgang Richtung Grafenhausen zu protestieren. Susanne Kirchschlager lebt etwa 100 Meter vom Ortsausgang entfernt, Hans-Peter Jung schätzt die Entfernung seines Hauses auf 200 Meter. Und trotzdem sei ihnen ab dem zeitigen Frühjahr bis in den Herbst besonders wegen des Motorradlärms kein ruhiges Wochenende vergönnt, erzählen die beiden. Seit Jahren nehme der Verkehrslärm, insbesondere durch Motorräder, auf der Ausfallstraße im Westen Bonndorfs zu, erzählt Susanne Kirchschlager. Ein Aufenthalt auf der Terrasse sei ihr im Extremfall nicht möglich. Die kerzengerade Strecke verleite immer mehr Motorradfahrer, innerorts vor dem Passieren des Ortsschilds den „Gashahn“ aufzudrehen.

Susanne Kirchschlager und Hans-Peter Jung machen sich dafür stark, dass der Verkehrslärm auf der Rothausstraße durch die Verkehrsbehörde eingedämmt wird. | Bild: Stefan Limberger-Andris

In größeren Gruppen erhöhe sich noch der dadurch entstehende Lärmpegel. Leidtragende dieses „Lärmsmogs“ seien die Anlieger in den Wohngebieten, fügt Hans-Peter Jung an. Auf der Ebene werde der Verkehrslärm in die Wohngebiete getragen. Seit Jahren bemühen sich Susanne Kirchschlager und Hans-Peter Jung um ein wenig mehr Ruhe an den Wochenenden. Die Behördengänge möchten sie schon gar nicht mehr zählen, die Kontaktaufnahme mit Stadt- und Kreisrat Ingo Bauer führte immerhin zu zwei Verkehrsschauen an der Rothausstraße durch Landkreisbehörde, Polizei und Stadtverwaltung.

Desillusion macht sich breit

Der Erfolg sei allerdings überschaubar, zeigen sich Susanne Kirchschlager und Hans-Peter Jung etwas desillusioniert. Gedanken einer Temporeduzierung auf 50 oder 70 Stundenkilometer oder ein Versetzen des Ortsschildes nach Westen waren schnell vom Tisch. Am meisten ärgert sich Susanne Kirchschlager über den Inhalt eines Schreibens des Straßenverkehrsamts, das „...vor dem Hintergrund der sehr geringen Unfallbelastung... derzeit keine Rechtsgrundlage für eine Geschwindigkeitsbeschränkung in diesem Bereich aus Gründen der Verkehrssicherheit ...“ sieht. Hans-Peter Jung schüttelt den Kopf: Muss erst etwas passieren, damit in der Rothausstraße gehandelt wird?

Gefahr für Kinder

Neben dem Verkehrslärm sieht er eine Gefahr besonders für Kinder durch zu schnellen Straßenverkehr durchaus gegeben. Susanne Kirchschlager möchte auch schon Motorradrennen beobachtet haben. Sammelpunkt sei dann auf Höhe der Einmündung Allmendstraße in die Rothausstraße. Von dort gehe es auf die kurvenreiche Strecke in Richtung Steinasäge.

Der Termin Der Diskussionsabend zum Verkehrslärm findet am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr im Foyer der Stadthalle Bonndorf statt.

Überhaupt werden das Steinatal und das Schlüchttal in einschlägigen Biker-Zeitschriften wegen der kurvenreichen Streckenführungen als lohnenswerte Ausflugsstrecken für Motorradfahrer angegeben, fügt Hans-Peter Jung an. Sei 2018 ist auf Betreiben von Ingo Bauer und der Straßenverkehrsbehörde an der Rothausstraße immerhin ein großes Schild angebracht worden, auf dem das Bild eines riesigen menschlichen Ohrs prangt, erläutert Bonndorfs Hauptamtsleiter Harald Heini. Die Aufforderung sei klar – Motorradfahrer nehmt durch niedertouriges und geräuschärmeres Fahren Rücksicht.

Übergabe einer Unterschriftenliste

Susanne Kirchschlager und Hans-Peter Jung gehen mit ihrer Unterschriftenliste in die Offensive. Die Liste wurde Bürgermeister Michael Scharf überreicht. Die Stadtverwaltung habe keine Entscheidungskompetenz in verkehrsrechtlicher Hinsicht – das wurde ihnen sofort klar gemacht. Aber – Michael Scharf stellte den beiden das Stadthallenfoyer für einen Diskussionsabend zur Verfügung. Und er machte sich für eine Teilnahme von Landrat Martin Kistler stark. Die Hoffnungen von Susanne Kirchschlager und Hans-Peter Jung sind groß, im Zuge des Abends Antworten auf Anregungen wie Temporeduzierung, bauliche Veränderungen zur Geschwindigkeitsreduzierung und mögliche Polizeikontrollen zu erhalten.