von sk

Ein 60-jähriger Motorradfahrer fuhr am Sonntag gegen 11.30 Uhr mit seiner Aprilla hinter einem weiteren Motorradfahrer auf der L 170 von Bonndorf in Richtung Löffingen. Wie die Polizei mitteilt, kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Kreis Waldshut Sie sind immer für die Bürger im Einsatz: Zehn Fakten rund um die Feuerwehr im Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Dabei verletzte er sich schwer. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.