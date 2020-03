von Wolfgang Scheu

„Die Männer sind einfach klasse – alles ist perfekt in Schuss“, war der kurze Kommentar von Gesamtwehrkommandant Hansjörg Ketterer. Nicht nur er ist unheimlich stolz, wenn die Bonndorfer Feuerwehrleute im Block in der Öffentlichkeit auftreten, wie zuletzt bei den großen Jubiläumsumzügen in Bettmaringen und Grafenhausen.

„Es ist ein Wahnsinnsbild, allen voran die Fahnenträger, dann die Aktiven in Marschformation und dahinter die prächtigen Schwarzwälder Kaltblutpferde von Christian Ott mit der Handpumpe, der Opel Blitz und einige andere historische Fahrzeuge und Gerätschaften. Alles perfekt restauriert vom Verein zum Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge Bonndorf. „Man will sie schon mieten“ ergänzt der Gesamtkommandant der Bonndorfer Feuerwehren, mehrere ernsthafte Anfragen dieser Art wurden schon an ihn herangetragen.

Der Vorsitzende Rudi Temesberger konnte ein Dutzend Männer, den harten Kern des Vereins, die sich aktiv um den Erhalt des mittlerweile stattlichen Maschinenparks mit Traktoren der Marke Fahr und IHC und den historischen Handpumpen kümmern, im Gasthaus „Kranz“ zur Hauptversammlung begrüßen. Auch die „Damenmannschaft“ im Verein – Schriftführerin Katrin Amann und Claudia Ketterer – war vollständig angetreten.

Ein kleines Jubiläum könnten sie in diesem Jahr feiern, die 25 Mitglieder vom Verein zum Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge Bonndorf. Bei der Gründung vor fast genau zehn Jahren am 21. Januar 2010 im Rathaus waren sie acht Mann stark, gerade genug, um einen Verein zu gründen.

„Mehr hämmer nit“, bemerkte Heinz Morath am Ende seines Kassenberichts, kurz und präzise wie immer. Reichtümer können und wollen sie nicht anhäufen. Sie wissen, dass das kleine finanzielle Polster rasch aufgebraucht sein kann, wenn sie sich an ihrem Platz im neuen Feuerwehrhaus einrichten und demnächst stehen noch TÜV-Prüfungen an. Arbeitserleichterungen in Form eines kleinen Kompressors und eines Hubwagens haben sie angeschafft.

Infos zum Coronavirus

Als neues Regularium bei den Hauptversammlungen gab es von Harald Heini einen aktuellen Bericht zur Corona-Krise, er überbrachte Grüße und Dank vom Bürgermeister und führte durch die Wahl. Karlheinz Sowa ist neuer Beisitzer, sein Vorgänger Rolf Maier hat sich bereit erklärt, das Amt des zweiten Vorsitzenden von Walter Hirscher zu übernehmen. Leider musste dieser aus Gesundheitsgründen zurücktreten.

Bewegungsfahrten führten den Bonndorfer Opel Blitz nach Offenburg und ins Rosendorf Nöggenschwiel, zusätzlich zu den erwähnten Auftritten bei Jubiläumsauftritten mit der Gesamtwehr waren sie bei Floriansmessen in Wehr und Herrischried und bei der Fahrzeugweihe Wellendingen.

Schwelgen in Erinnerungen

Die Jüngste in den Reihen der gestanden Wehrleute ist Schriftführerin Katrin Amann, Jahrgang 1980. Das älteste Mitglied ist Ernst Selb, geboren 1938. Der Erfahrenste an diesem Abend ist der Zweitälteste, „Kassierer auf Lebenszeit“ Heinz Morath, er ist zwei Jahre jünger.

Kein Wunder, dass im Nebenzimmer der Bonndorfer „Feuerwache Ost“, dem „Kranz“, noch lange nach Ende der Versammlung helles Lachen zu hören war. Alte Geschichten gab es auszutauschen über viele Jahrzehnte Feuerwehrgeschichte.