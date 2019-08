von sk

Zur Siegerehrung und Preisverleihung des „Sportabzeichen- Schul- und Vereinswettbewerbs 2018“ waren vor Kurzem sowohl der TuS Bonndorf als auch das Bildungszentrum Bonndorf nach Villingen geladen. Wie vor zwei Jahren wurden in Bonndorf in Schule und Verein außerordentlich viele Sportabzeichen abgelegt. Olaf Thor vertrat die Leichtathletikabteilung des TuS Bonndorf, für das Bildungszentrum begleitete Sportlehrer Jörg Rosenstiel das sportliche Schülergespann Selina Dinges, Oliwia Mazur, Niklas Morath und Patryk Wtulich.

In Südbaden hatten 93 Schulen und 207 Vereine am Sportabzeichen-Wettbewerb teilgenommen. Umso erfreulicher war es für den Verein, dass der TuS Bonndorf in der Kategorie „Vereine über 1000 Mitglieder“ den zweiten Platz belegte. Wären es 2018 nur drei Sportabzeichen mehr gewesen, hätte es sogar für den ersten Platz gereicht.

Fast ebenso erfolgreich schnitt das Bildungszentrum Bonndorf ab, das sich 2018 im Rahmen eines Aktionstags mit der gesamten Schule der Herausforderung Sportabzeichen stellte. Die erfolgreiche Bilanz waren 272 Sportabzeichen von 400 teilnehmenden Schülern. Dieses Ergebnis erbrachte einen dritten Platz und ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro im Schulwettbewerb, den die vier Schülervertreter gerne in Empfang nahmen. Das Geld fließt an den Förderverein der Schulen und wird sportgebunden verwendet werden.

In vier motorischen Grundfähigkeiten wird Kindern und Erwachsenen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination einiges abverlangt, um ein Sportabzeichen erhalten zu können. Jedes Jahr sind es deutschlandweit gut 1,5 bis zwei Millionen Menschen, die sich an den Prüfungen versuchen, und mehr als 900 000, die diese individuelle Herausforderung bestehen. Das Sportabzeichen kann jedes Jahr erworben werden.

Teilnahme: Die Leichtathletikabteilung des TuS Bonndorf lädt alle Interessenten ein, mittwochs (auch in den Schulferien) um 18 Uhr ins Waldstadion zu kommen, um das Sportabzeichen abzulegen.