von Heidi Rombach

Es hat funktioniert, Kinder für die Musik der Stadtmusik Bonndorf zu begeistern, das Bürgerhaus Wellendingen war voll. Nach einem knapp dreiviertelstündigen Konzert hatten die Kinder ausreichend Gelegenheit, die Instrumente selbst auszuprobieren. Für die Bewirtung der Besucher sorgte die Feuerwehrkapelle Wellendingen.

Applaus gab es für die Musiker der Stadtmusik Bonndorf beim Einmarsch ins Bürgerhaus in Wellendingen. | Bild: Heidi Rombach

Das Instrumenten-Schnupper-Erlebnis, das nach der Musikdarbietung folgte, war für Kinder ab drei Jahren gedacht. Dirigent Daniel Weißer mit seinen 28 Jahren zeigte sich gut vorbereitet und weckte die Neugier der Jungen und Mädchen. Er erklärte den Sinn des Taktstocks, der ähnlich wie Harry Potters Zauberstab aussieht. „Damit können die im hinteren Teil platzierten Schlagzeuger genau sehen, welche Vorgaben ich als Dirigent gebe“, erläuterte Weißer.

Doch was wäre ein Dirigent ohne Musiker? Diese hatten sich bis dahin noch nicht auf ihre Plätze begeben. Deshalb forderte Daniel Weißer die Kinder auf, zu klatschen und zu stampfen. Und tatsächlich marschierten die Frauen und Männer dann mit ihren Instrumenten ein. „Jetzt müsst ihr ganz leise sein, um zu hören, was die Musiker spielen“, war die Anweisung des Dirigenten an die vielen Kinder.

Die Bläserjugend Derzeit setzt sich die Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine aus 55 Mitgliedern zusammen. 36 Schüler sind im Instrumentalunterricht, 28 gehören dem Trainingsorchester an und 26 sind in der Jugendkapelle unterwegs, einige sogar überschreitend.

Es ertönte ein Fanfarenklang (aus dem Musikstück „Fox Fanfare“). Dass eine Musikkapelle aus drei Gruppen besteht, und zwar aus Holz, Blech und Schlagzeug, machte neugierig. Die Kinder lernten, dass das Schlagzeug aus dem Drum-Set, der Pauke und verschiedenen kleinen Schlaginstrumenten besteht. Zu ihnen gehört auch das Xylophon, auf dem Alexander Bernhart mit Begleitung des Orchesters das Stück „Zirkus Renz“ zum Besten gab. Gespannt lauschten die Kinder und ließen sich animieren, auch dazu zu klatschen.

„Für die schönen Melodien sind die Holzblasinstrumente zuständig, zu denen Klarinetten, Oboen und die Querflöte zählen. Heute ist die Querflöte aus Metall im Gegensatz zu früher, als sie noch aus Holz hergestellt wurde“, informierte Daniel Weißer. Aufmerksam hörten alle Besucher „Can‘t Help Falling In Love“ – ein ruhigeres Stück von Elvis Presley. „Doch wir können auch rockiger“, versprach der Dirigent. „Jedoch brauchen wir Euch zum Mitsingen.“ Rasch lernten die Jungen und Mädchen das „la – la – la“ und hatten keine Hemmungen, lautstark die Kapelle beim Titel „80er Kult (Tour)“ zu unterstützen.

Kinder machen begeistert mit

Das Eis war gebrochen, als sie miterleben durften, wie stark die Musiker in die Blechinstrumente bliesen. Zur Gaudi wurde, als die Trompeter Mexikanerhüte aufsetzten und die Posaunen dahinter ihren Auftritt hatten. Unerwartet unterstützten die Kinder klatschend das Stück „Mexican Trumpets“. Danach folgten Fernsehmelodien beim Programmpunkt „Caroon Canival“, angestimmt mit einer Trillerpfeife.

Dank riesigem Applaus nach diesem eigentlich letzten Stück des Abends gab es noch eine Zugabe. Dabei durften sich die Jungen und Mädchen austoben, als das „Fliegerlied“ von Tim Toupet ertönte, zu dem zwei Musikerinnen vortanzten und die Kinder textsicher „Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger…“ mitsangen und alle einen kreisenden Flieger nachahmten.