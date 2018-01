Bonndorf Mit Tempo 146 durch Gündelwangen

Erschreckende Ergebnisse von Tempomessungen der Stadtverwaltung Bonndorf. Bürgermeister Scharf strebt wirksame Maßnahmen an.

Bonndorf – Wenn die Polizei Tempomessungen in- und außerhalb von Ortschaften durchführt, hat das relativ schnell Konsequenzen für die Raser. Bei Messanlagen, die Gemeinden aufstellen, ist das anders. Mehr als ein mahnendes Blinken der Leuchttafeln haben die zu schnellen Autofahrer nicht zu fürchten. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadtverwaltung legte in der jüngsten Ratssitzung eine ernüchternde Auswertung vor. Dabei wurde deutlich, dass an den Ortseinfahrten von Gündelwangen und Wellendingen von der Steige Richtung Ortsmitte die meisten Temposünder registriert werden.

Rekordhalter sind zwei Autofahrer, die mit Tempo 146 beziehungsweise 144 von Bonndorf kommend am Ortseingang von Gündelwangen gemessen wurden. „Diese Ergebnisse sind brutal. Die Messanlagen wurden nicht umsonst angeschafft, es wird zu Maßnahmen kommen“, betonte Bürgermeister Michael Scharf.

Bei zwei Messungen in Gündelwangen waren zwischen dem 4. und 14. Juli 2017 insgesamt 71 Prozent der 13 720 gemessenen Verkehrsteilnehmer zu schnell. Vom 20. April bis 2. Juli vergangenen Jahres wurden 61 031 Fahrzeuge erfasst, hier waren 61,8 Prozent schneller als die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer. Mathias Büche (BL) ergänzte, dass alle Ortseinfahrten entlang der B 315 stark frequentiert sind und viele Autofahrer zu schnell in die Orte fahren. Tilman Frank (SPD) wunderte sich, dass die Messungen der Gemeinde andere Ergebnisse brachten als die der Polizei. Bürgermeister Scharf führte dies darauf zurück, dass die Polizei Tempomessungen nicht unmittelbar am Ortseingang durchführt.

Als problematisch wird auch immer wieder die Ortsteinfahrt nach Wellendingen an der Steige benannt. Hier hatte die Polizei im unteren Teil schon mehrfach Messungen mit Laserpistolen durchgeführt. Die Stadtverwaltung stellte ihre Messtafel unmittelbar nach dem Ortsschild auf. Mit knapp 100 Stundenkilometern wurde hier ein Raser gemessen. In Wellendingen waren mehr als die Hälfte der 15 533 gemessenen Fahrzeuge (15. Februar bis 7. April 2017) zu schnell an der Ortsteinfahrt.

Deutlich mehr Fahrzeuglenker halten sich demnach am Lindenbuck an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer. Auch hier gibt es einen Rekordhalter, dem offenbar alle Vorschriften ziemlich egal sind: Mit Tempo 85 raste der Fahrer mit seinem Wagen die Straße talwärts. Von den 57 104 gemessenen Autofahrern waren aber nur 5,23 Prozent zu rasant unterwegs. Noch weniger Temposünder wurden in der Spielgelstraße gemessen – hier waren nur 0,1 Prozent der 12 625 Autofahrer schneller als das vorgeschriebene Tempolimit von 50 Stundenkilometern. Gemessen wurde hier vor 23. Oktober bis 6. Dezember.

Gernot Geng brachte die Kreuzung Donaueschinger-/Schaffhauser-/Martinstraße in den Fokus. Hier sind nicht Raser das Problem, sondern kritische Situationen beim Abbiegen Richtung Stühlingen. Bürgermeister Michael Scharf will für die kritischen Ortseinfahrten und Kreuzungen bei einer Verkehrsschau mit Fachleuten wirksame Maßnahmen beraten.