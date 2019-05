von Wolfgang Scheu

Der Frühling hat Einzug gehalten, es summt und brummt wieder auf Wiesen und in den Gärten und die arbeitsreiche Zeit der Imker des Bezirksimkervereins Bonndorf hat begonnen. Im Felsenkeller in Wellendingen haben sich die Imker getroffen, um Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr zu halten, sich auszutauschen und das Vorstandsteam neu zu wählen.

Stefan Zeien wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Imkervereins Bonndorf gewählt. | Bild: Wolfgang Scheu

Es war die letzte Amtshandlung für Werner Intlekofer, der in Vertretung von Siegmund Hirt die Versammlung mit rund zwei Dutzend Besuchern leitete und gleich drei neue Imker im Verein begrüßen konnte. Sein Amt als stellvertretender Vorsitzender übernimmt in Zukunft Stefan Zeien. Neu im Vorstand ist die Imkerin Sabine Kappler. Sonst blieb alles beim Alten.

Besondere Vorfälle, wie Zerstörungen in der Vergangenheit, gab es nicht. Erwin Ringwald besuchte den Badischen Imkertag. Die Möglichkeit des Ausleihens eines Imkermobils, inklusive Schulungsmaterial, will man ins Auge fassen. Die blühende Zusammenarbeit der Vorzeigepartnerschaft von Stadtverwaltung und Imkern in Konstanz will man auf mögliche Kooperationen mit der Stadtverwaltung in Bonndorf hin ausloten.

Wanderwart Josef Frommherz berichtete, dass acht Wanderimker mit 166 Völkern registriert seien. Bereits der April des vergangenen Jahres sei viel zu warm und viel zu trocken gewesen, Ertrag und Qualität des Honigs seien jedoch hervorragend, so hörte man. „Ruft uns, wenn Bedarf ist“, lautete der Appell des Bienensachverständigen Erhard Strittmatter. Bei Krankheitsfällen werden Proben ans tierhygienische Institut geschickt, man hilft und berät gerne zur Wabensanierung und vielem mehr.

Von der amerikanischen Faulbrut blieben die Bonndorfer Imker verschont. Die Varroamilbe ist allerdings nach wie vor ein kritisches Thema. Zur Vorsorge hat Peter Riester eine Umfrage entworfen, anhand genauer Angaben zu Standorten, der Anzahl von Völkern und Völkerverlusten und Details zur Behandlung will man sich ein genaues Bild verschaffen. Er selbst schwört auf Behandlung mit Ameisensäure und hat mit dem richtigen Behandlungstermin beste Ergebnisse vorzuweisen.

Bei der Behandlung mit anderen Mitteln in genauer Dosierung seien keinerlei Rückstände im fertigen Honig zu befürchten. Dass es bei Kollegen Nachholbedarf bei der Varroabehandlung gibt, drückte er mit dem Satz: „Wir haben nicht nur Bienenzüchter, sondern auch Varroazüchter“, aus. Entscheidend sei die Varroabehandlung in der brutfreien Winterzeit. Zum Thema Standort sagt er: „Ein Stand im Wald ist immer vorteilhaft, der Wald ist nicht mehr so dicht wie früher, da blüht immer was.“ Seine Erfahrung aus 40 Jahren Imkerleben gibt er gerne an die jungen Kollegen weiter, sei es im Verein, oder an andere Jungimker. Mit rund 15 von ihnen steht er im regen Kontakt.

Schriftführer Sergio Gai berichtete vom Kindernachmittag am Lehrbienenstand („auch der Bürgermeister schaute vorbei“), den regelmäßigen Terminen mit ihrem Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt in Holzschlag und in Bonndorf sowie am Stadtfest. Auch im kommenden Jahr wird es einen Tag der offenen Tür am Bienenlehrstand geben. Das Thema Bienenpatenschaften will man forcieren.

Ehrungen

Agathe Baumgartner hatte die Ehre, Mitglieder zu ehren: Besonderen Applaus gab es für Paul Baumgartner, der zum Ehrenmitglied im Landesverband Badischer Imker ernannt wurde. Die Nadel in Gold (30 Jahre) erhielten Siegmund Hirt, Adalbert Knöpfle und Daniel Blattert. Die Nadel in Silber (20 Jahre) ging an Richard Lauer. Die Nadel in Bronze (zehn Jahre) erhielten Klaus Mogel und Bastian Weiss.