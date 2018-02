Bonndorf Michael Rombach übernimmt Vorsitz der Feuerwehrkapelle Wellendingen

Michael Rombach übernimmt den Vorsitz der Feuerwehrkapelle Wellendingen von seiner Schwester Katharina Dombeck. Die Musiker bereiten sich auf 150-jähriges Bestehen im Jahr 2019 vor. Dabei soll der neugegründete Förderverein unterstützen, den Vorsitz hat Markus Meyer.

Wellendingen – "Die Feuerwehrkapelle ist einer der aktivsten Vereine in unserem Dorf", sagt Michael Rombach, der bei einer außerordentlichen Hauptversammlung das Amt des Vorsitzenden übernommen hat, in Abwesenheit. Die Sitzung war kurz und knackig und sicher eine der ungewöhnlichsten. "Wir waren in einer halben Stunde fertig, einschließlich der Vereinsneugründung eines Fördervereins", berichtet Bürgermeister Michael Scharf. Er hatte die Vereinsgeschicke bei dieser und der vorangegangenen ordentlichen Hauptversammlung positiv begleitet.

"Als Mitte Januar keiner der ins Visier genommenen möglichen Vorsitzenden zusagte, fand ich auch eine schnelle Vertagung gut, damit man sich in Ruhe austauschen kann, ohne mögliche Lösungen zu zerreden", sagt der Bürgermeister. Katharina Dombeck, seit elf Jahren Vorsitzende, hatte nach der Geburt ihres dritten Kindes im Vorfeld unmissverständlich angekündigt, für den Vorsitz nicht mehr zur Verfügung zu stehen. "Für mich ist es schon eine Erleichterung, wenn ich die Verantwortung nicht mehr habe. Allerdings gehe ich auch mit Wehmut", sagt Katharina Dombeck auf Nachfrage dieser Zeitung. Jederzeit wäre sie bereit, Aufgaben für "ihren Verein" zu übernehmen. Mit dem 32 Jahre alten Michael Rombach hat nun jedenfalls ihr Bruder den Posten übernommen, der zusätzlich unterstützt wird von Benjamin Kromer.

Im Jahr 2019 steht des Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehrkapelle an. Dann will man gewappnet sein für jedewede Feierlichkeiten zu diesem Anlass. Nicht zuletzt deshalb ist nun auch ein Förderverein gegründet worden. "Die Gründung eines Fördervereins war ein überfälliger Schritt", sagt dessen neuer Vorsitzender, Markus Meyer. Er hatte sich nicht lange bitten lassen. Wellendingen sei ein Ort mit einem funktionierenden Dorfleben und die Feuerwehrkapelle habe daran entscheidenden Anteil, meint auch er. "Wir sind da als Unterstützung für den Vorstand der Feuerwehrkapelle", sagt Markus Meyer. Der aus Berau stammende Familienvater selbst spielt seit seinem achten Lebensjahr, derzeit Posaune. "Bis auf Trompete, Querflöte und Schlagzeug habe ich praktisch alle Instrumente gespielt. Ich bin also Musiker mit Leib und Seele. So war für mich von Anfang an klar, dass ich nicht nur zuschauen werde, sondern gerne auch eigene Ideen einbringe und Verantwortung übernehme."

Frank Gampp, Kassierer bei der Feuerwehrkapelle selbst, hat gerade im Förderverein als Kassierer auch eine entscheidende Rolle. "So viel mehr Arbeit ist das nicht, man braucht halt noch ein Konto mehr", wiegelt er ab. Allerdings sieht er außer in der Unterstützung des Hauptvereines für das Erschließen von Geldern oder auch die Bindung von noch mehr passiven Mitgliedern an den Verein, einen weiteren Vorteil: "Im Förderverein konnten wir nun junge Leute zur Mitarbeit gewinnen und können sie vielleicht so auch heranführen zu größeren Aufgaben, später einmal im Hauptverein", so Gampp. Unzufrieden ist Frank Gampp nur mit dem Gesetzgeber: "In Sonntagsreden wird immer wieder betont, wie wichtig ehrenamtliches Engagement sei. In der Praxis tut man nichts dafür." Das ehrenamtliche Engagement würde vielmehr erschwert mit mehr Auflagen und mehr Haftungsrisiko der Mandatsträger.

Der Förderverein

Der Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehrkapelle Wellendingen ist Markus Meyer, sein Stellvertreter Patrick Fechtig. Kassierer ist Frank Gampp, der diesen Job auch im Hauptverein innehat. Schriftführerin ist Tamara Jost, den Posten des Beisitzers hat Lars Fechtig übernommen.

"Ich werde immer Wellendinger bleiben"

Michael Rombach, 32, Konstrukteur bei der Firma Aebi Schmidt in St. Blasien, ist neuer Vorsitzender der Feuerwehrkapelle in Wellendingen.

Herr Rombach, Sie übernehmen den Vorsitz der Feuerwehrkapelle von Ihrer Schwester, Katharina Dombeck. Wie geht es Ihnen mit der Entscheidung?

Es war auf jeden Fall eine Bauchentscheidung. Ich wollte es ursprünglich nicht übernehmen, weil wir jetzt noch mal Nachwuchs bekommen. Aber es war ja niemand sonst bereit, den Vorsitz zu übernehmen und aus dem Grund habe ich mich dazu durchgerungen.

Sie erwarten derzeit mit Ihrer Frau das vierte Kind. Was sagt denn Ihre Frau zu der Entscheidung?

Sie hat schon hinterfragt, ob das niemand anders machen kann, bei einem Verein mit 54 Mitgliedern. Aber sie hat dann auch gesagt, sie steht hinter mir, wenn ich das mache.

Sie sind gebürtiger Wellendinger, wohnen inzwischen in Bonndorf. Woher kommt die Treue zum Ort, zu diesem Verein?

Ich bin ein Wellendinger und werde immer einer bleiben. Ich bin auch in der Feuerwehr in Wellendingen aktiv und wurde dort vor einiger Zeit gefragt, ob ich nicht ein Amt übernehmen könnte. Da habe ich ganz klar gesagt, dass der Verein Nummer eins für mich die Feuerwehrkapelle ist. Die Musik ist mir wichtig, ich mache auch gerne Musk. Meine Frau macht auch Musik und so hat das jetzt auch zusammengepasst.

Welche Ziele haben Sie als Vorsitzender?

Wenn man das Alter der Vereinsmitglieder sieht, sind wir zwischen 30 und 40 Jahren nur noch drei männliche Mitglieder, Frauen gibt es noch ein paar mehr. Und ich denke wir sollten den Altersschnitt wieder in ein gesundes Gleichgewicht bekommen. Vielleicht können wir ja auch ein paar Quereinsteiger gewinnen.

Was ist toll an der Feuerwehrkapelle?

Ich finde den Zusammenhalt im Verein extrem gut. Wenn etwas gemacht wird, wird es richtig gemacht. Das sieht man am Schlossfest, dass wir da immer einen sehr schönen Stand haben, der sehr stark frequentiert wird. Das zeigt doch, dass das was wir machen, angenommen wird.