von Cornelia Selz

Die Feuerwehrkapelle Wellendingen kann mit Stolz auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken. Nach langer intensiver Vorbereitung feierte sie vom 30. Mai bis 2. Juni ihr 150-jähriges Bestehen, ein einmaliges Fest mit Stimmung und vollem Zelt und 29 Musikkapellen beim Festumzug am Sonntag. Es war ein Fest, bei dem der Verein Mut bewiesen hat, auch neue Wege zu gehen und bei dem die ganze Dorfgemeinschaft, Jung und Alt, mitgeholfen hat.

Bonndorf Das Jubiläumsfest der Feuerwehrkapelle Wellendingen hat alle Helfer zusammengebracht Das könnte Sie auch interessieren

Bei all dem wurden etwa Auftritte zu kirchlichen Anlässen, Feuerwehrfest in Grafenhausen, Früh- und Dämmerschoppen in Wellendingen oder Erntedank in Berau nicht vernachlässigt, wie aus dem von Jörg Bernhart verfassten und von Corinna Dilger vorgelesenen Schriftführerbericht hervorging. Mit einem Grillfest für Dirigent Marco Peter, der die Wellendinger Feuerwehrkapelle seit zehn Jahren dirigiert, wurde dieser Anlass gefeiert, mit dem Fazit: Mit Würstchen fängt man Dirigenten für weitere Jahre!

Planungen für das Osterkonzert

Marco Peter hatte, damit das Osterkonzert zu einem besonderen Erlebnis wurde, drei passende Stücke ausgewählt und ist jetzt schon wieder am Planen für das kommende Osterkonzert. Es war eine gute Idee des Organisationskomitees, als Auftakt des Jubiläums alle Bonndorfer Musikvereine einzuladen. Für das Schlossfest, das schon fast zum Selbstläufer geworden ist, möchte man eventuell das Essensangebot überarbeiten.

Bonndorf-Wellendingen Michael Rombach, Vorsitzender der Feuerwehrkapelle Wellendingen, dankt allen fleißigen Helfern für das gute Gelingen des Jubiläums Das könnte Sie auch interessieren

Für einen Ausflug bat Vorsitzender Michael Rombach die Musikkameraden um Vorschläge. Und dann hatte er auch noch ein paar Zahlen zur Musikkapelle: Nach zwei Zugängen zählt die Kapelle inklusive Dirigent 54 Aktive, darunter 16 Frauen und 38 Männer. Damit halten sie in den vergangenen zehn Jahren den Schnitt von 52 bis 56 Mitgliedern. Das Durchschnittsalter beträgt 40,35 Jahre, der Älteste ist 76, der Jüngste 14 Jahre alt. Von den 19 Ehrenmitgliedern sind sechs Frauen, es gibt 15 Zöglinge. „Somit können wir positiv in die Zukunft schauen.“

17 Auftritte

Es gab 50 Zusammenkünfte, davon 17 Auftritte. Für guten Probenbesuch belohnte Michael Rombach für mehr als 90-prozentige Anwesenheit Günter Schanz, Harald Amann, Regina Behringer, Georg Messerschmid, Michael Dilger, Georg Eichkorn, Marco Peter und Spitzenreiterin Anette Rombach (96 Prozent) mit einem Präsent. Die bestplatzierten Register waren das Wald- und Es-Hornregister (79,6 Prozent), die Flügelhörner (80,6 Prozent) und Tenorhörner und Bariton (81,9 Prozent).

Bonndorf-Wellendingen Das Jubiläumsfest der Feuerwehrkapelle Wellendingen nimmt mit dem langen Wochenende einen würdigen Abschluss Das könnte Sie auch interessieren

In puncto Wahlen äußerte Michael Rombach die Bitte, dass diese nicht zum Dauerproblem werden sollten. Er ließ sich wieder aufstellen und wurde für weitere zwei Jahre einstimmig gewählt, ebenso Anette Rombach als Noten- und Instrumentenwartin. Kassierer Frank Gampp wurde ebenfalls wiedergewählt.

Versammlung Förderverein

Zum ersten Mal fand auch die Hauptversammlung des Fördervereins im Rahmen der Hauptversammlung der Feuerwehrkapelle statt. Der Vorsitzende Markus Meyer blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dessen Fokus das Jubiläum stand. Auch beim Förderverein standen Wahlen an. Zum Nachfolger von Markus Meyer wurde sein bisheriger Stellvertreter Patrick Fechtig zum Vorsitzenden gewählt. Beisitzer Lars Fechtig wurde zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Julia Jost wurde zur Beisitzerin gewählt, Kassierer Frank Gampp und Schriftführerin Tamara Jost wurden in ihren Ämtern bestätigt.