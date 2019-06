von Cornelia Selz

Erleichtert und dankbar ob des großartigen Jubiläumsfestes zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehrkapelle Wellendingen zeigte sich deren Vorsitzender Michael Rombach am Sonntagabend zum Ende der Feierlichkeiten. „Alle Helfer haben mitgezogen. Vom ersten Tag an bis zum Schluss war die Bereitschaft, zu helfen, aus dem ganzen Ort überwältigend“, sagte Rombach. Dadurch habe die Arbeit Spaß gemacht, die Dorfgemeinschaft habe zusammengehalten. Der jüngste Helfer war 14 Jahre alt, der Älteste 80 Jahre, freute sich der Vorsitzende über die breite Altersspanne. Viele Kuchenspenden (am Sonntag wurden rund 70 Kuchen angeliefert) kamen aus dem Ort – nicht nur von den Musikern.

Ein eindrucksvolles Erlebnis ist so ein großer Festumzug auch für die vielen Täfele-Buben und -Mädchen. Auch Michael Rombach erinnert sich noch daran, als er vor 25 Jahren beim Jubiläum ein Täfele tragen durfte – ein tolles Kindheitserlebnis, sagt er noch heute.

Am Donnerstag hatten sich Leute aus nah und fern, zu Fuß, per Fahrrad und mit dem Auto – oder auch mit der Pferdekutsche – das Wellendinger Musikfäscht als Ziel ausgesucht, es war wirklich voll. Es war zugleich auch der erste Tag des Jahres, an dem man abends länger draußen sein konnte, ohne zu frieren. Hier sorgte das Trio Schnappschuss und anschließend DJ Base-T. für Stimmung im Zelt.

Am Freitagnachmittag lockte die Vorführung der Kinder von Kindergarten und Grundschule viele Angehörige zum Kinder und Seniorennachmittag an. Die Größeren amüsierten sich in der Kinder-Disco, während die Kleinsten sich über den extra für die Mallorcaparty aufgeschütteten Sand freuten.

Nachdem der Vorverkauf für die Mallorca-Party mit Marry nicht ganz so gut lief, entschied man sich spontan, die Bar in die Mitte des Festzeltes zu verlegen, was sich für die Stimmung des vorwiegend jüngeren Publikums als überaus gut erwies. Letztlich sei er aber doch überrascht gewesen, wie viel dann los war, sagte Michael Rombach und fügte an: „Auch der Andrang bei der Autogrammstunde war enorm.“ Am Samstagabend sorgten die „Almrocker“ vom ersten bis zum letzten Lied für gute Stimmung. Das Publikum war bunt gemischt – mit einer Tendenz zu den Älteren, resümiert Rombach. Zur Sicherheit habe die Feuerwehrkapelle eine Security engagiert, die gute Arbeit geleistet habe. „Freitag, Samstag und Sonntag verliefen sehr friedlich“, sagte der Vorsitzende. Allerdings war es am späten Donnerstagabend im Rahmen des Festes zu zwei unschönen Auseinandersetzungen gekommen.

Am Sonntag waren schon morgens (ökumenischer Gottesdienst, Bürgerhauseinweihung) viele Besucher da und es wurden immer mehr, die auch die Gelegenheit zum Mittagessen nutzten. Es gab Hirschgulasch mit Spätzle und Rotkraut. Auch am Donnerstag und Freitag wartete die Küche zusätzlich zum Standartessensangebot mit Geschnetzeltem und Spätzle sowie Bratwürsten und Kartoffelsalat auf, ein Renner war der Fitnesssalat mit Steak.

Dann kam der große Festumzug, in dem 29 Musikkapellen dem Jubelverein musikalisch gratulierten. Eine gute Idee war es, Michael Maier und seine Blasmusikfreunde zur anschließenden Unterhaltung im Festzelt zu engagieren. Dadurch entfiel die dauernde Umbesetzung durch die am Umzug teilnehmenden Kapellen. Auch wenn sich das Zelt dann zum Abend hin langsam leerte, gab es Stimmung bis zum Schluss.

Michael Rombach stellte fest, dass sich die gute Vorbereitung, die immerhin schon vor zweieinhalb Jahren begonnen hat, gelohnt habe. Damals war noch nicht klar, wo das Zelt aufgebaut werden würde, den Festplatz oberhalb des neuen Bürgerhauses sowie das Haus gab es damals noch nicht. Um jede Ecke zu nutzen, bedurfte es viel planerischen Geschicks. Bei der Verteilung der Aufgaben gab es 500 Positionen zu besetzen, pro Schicht waren 50 bis 80 Personen im Einsatz. Die Feuerwehren Wittlekofen und Dillendorf unterstützten in einigen Ressorts.

Michael Rombach sprach an alle fleißigen Helfer seinen Dank aus. Die Vorstände der Wellendinger Vereine überreichten dem Vorsitzenden je ein Geldgeschenk. „Es sähe jetzt zwar toll aus, wenn wir euch ein Instrument überreichen würden, aber so könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das Geld für ein neues Musikinstrument, Noten oder für die Geselligkeit verwenden wollt“, erklärte Feuerwehrkommandant Ralf Selb im Namen aller.

Pfarrer Mathias Geib (links) und Pfarrer Fabian Schneider (nicht im Bild) überreichen nach der Segnung ein bunt gestaltetes Holzkreuz. | Bild: Cornelia Selz