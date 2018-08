von Stefan Limberger-Andris

Herr Thor, wie entsteht ein Waldbrand?

Fast immer ist der Mensch schuld. Es kommt sehr selten vor, dass ein Feuer durch Blitzeinschlag entsteht, weil es nach einem Gewitter meist regnet und das Feuer dann ausgeht. Wahrscheinlicher ist, dass der Mensch das Feuer entfacht. Das kann aus Versehen passieren, etwa beim Grillen auf trockener Wiese. Oder, wenn Müll weggeworfen wird, der Feuer fangen kann. Verpackungen oder Glasflaschen funktionieren wie ein Brennglas. Es gibt aber auch Menschen, die absichtlich Feuer legen – also Feuer durch Brandstifter.

Was macht Waldbrände gefährlich?

Waldbrände gehören zu den gefährlichsten Schadensfeuern. Sie können sich, sofern sie nicht rechtzeitig bekämpft werden, schnell ausbreiten. Dabei zerstören sie nicht nur gewaltige finanzielle Werte, sondern auch Lebensraum für Lebewesen. Und unter Umständen geraten Tiere und Menschen in Gefahr. Beim Alarmstichwort „Waldbrand“ gilt für die Feuerwehr: Jede Sekunde zählt. Ein schneller Einsatz ist unbedingt erforderlich.

Hat es in Bonndorfer Waldgebieten schon mal gebrannt?

Im Neuhäusleweg gab es 2003 einen Waldbrand auf etwa 3000 Quadratmetern. Damals kam ein mobiles Löschwasserbecken zum Einsatz. Ebenso waren Landwirte mit Güllefässern im Einsatz, über die wir sehr dankbar waren.

Wie intensiv wird Waldbrand in der Gesamtwehr Bonndorf behandelt?

Es finden jährliche Proben statt, die auf dieses Szenarium vorbereiten. Sei es eine Wasserförderung auf langer Wegstrecke, Rückzugsräume, Windrichtung oder die Fahrzeuge in Fluchtrichtung parken. Kleinigkeiten können entscheidend sein.

Bildet Bonndorf Abteilungen für derartige Einsätze aus?

Zur Grundausbildung der Feuerwehr gehört es natürlich, auch Grundlagen zum taktischen Vorgehen beim Waldbrand oder die Sicherheitshinweise zu kennen.

Findet sich in der Wehr überhaupt die personelle Stärke, eine solche Aufgabe auch noch zu übernehmen? Oder müsste man andere Wege gehen, welche möglicherweise?

Die Bonndorfer Feuerwehr ist eine schlagkräftige Feuerwehr im Landkreis. Für eine Großschadenslage Waldbrand und auch jede andere Einsatzart gibt es eine Alarm- und Ausrückordnung. Das heißt, es wird bei Waldbrand eventuell eine Nachbarwehr von der Leitstelle mitalarmiert – ist der Einsatz größer als angenommen, wird bereits auf der Anfahrt nachalarmiert. Auch andere Hilfsorganisationen wie das THW werden hinzugezogen. Aber auch viele andere Fahrzeuge können für solche Schadenslagen aus dem gesamten Landkreis nachalarmiert werden. In so einem Fall könnten dann die Sirenen heulen. Im Landkreis steht seit kurzem eine Drohne für Großschadensereignisse bereit.

Welche Basisinformationen braucht die Feuerwehr zur Waldbrandbekämpfung?

Kartenmaterial gibt es für alle Wälder rund um Bonndorf. Um gerüstet zu sein, gibt es im Stadtwald Wasserentnahmestellen, etwa im Langbächleweg oder Brosiweg. Auch müssten private oder gewerbliche Schwimmbäder herhalten, um Schaden abzuwenden. Der Feuerwehr sind alle Landwirte mit Güllefässern bekannt. Diese Landwirte haben der Feuerwehr und somit auch der Gemeinde schon wertvolle Dienste geleistet, wenn es darum geht, Waldbrände in unwegsamem Gelände zu bekämpfen.

Die Wirtschaftswälder sind gut erschlossen. Kann man dort auch mit großen Einsatzfahrzeugen einfahren?

Viele der Waldwege auf Bonndorfer Gemarkung sind seit jeher in einem guten Zustand und mit schweren Feuerwehrfahrzeugen, etwa mit dem 16 T, gut befahrbar. Nach dem Tornado 2015 geriet ein Vollernter auf dem Kesselberg in Vollbrand. Hier gelang es uns sehr gut, mit allen wasserführenden Fahrzeugen der Wehr an den Einsatzort zu gelangen.

Wie sinnvoll ist der Einsatz von Tanklöschfahrzeugen im Wald, die einige tausend Liter Wasser bereitstellen können. Immerhin kann man im Wald nicht auf Hydranten zurückgreifen?

Es macht enorm viel Sinn, wenn man genügend davon hat.

Inwieweit müsste man die Ausrüstung der Feuerwehren ergänzen, um Waldbrände zu bekämpfen?

Die Ausrüstung der Feuerwehr Bonndorf ist schon sehr gut, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Gemeinderat wird diese stets optimiert, und das nicht nur für Waldbrände. Dank einer gut ausgebildeten Wehr und einer kompetenten Stadtverwaltung sowie Gemeinderat ist die Ausrüstung in einem sehr guten Zustand.

Wäre die Schaffung einer Schnellen Feuerwehreinsatztruppe auf regionaler Ebene überdenkenswert? Müsste man auch Deutschland weit Löschflugzeuge für derartige Einsätze vorhalten?

Es gibt nichts Schnelleres zu alarmieren als die Feuerwehr. Große Feuerwehrstandorte besitzen Löschwasserbehälter mit bis zu 5000 Litern, die im Einsatzfall mitgenommen und an einen Hubschrauber angehängt werden können. Bei den Löschflugzeugen arbeitet Deutschland eng mit seinen Nachbarländern zusammen, beispielsweise mit Frankreich.

Zur Person Olaf Thor (48) ist seit 2001 Schriftführer und Pressewart der Feuerwehr Bonndorf. Er absolvierte 2015 die Ausbildung als Leiter für Medien und Öffentlichkeitsarbeit in der Landesfeuerwehrschule Bruchsal. Er ist seit 2010 Zugführer, zudem seit 2017 Ausbilder. Auf Landkreisebene fungiert er als Ausbilder für Truppmann, Truppführer und Brandbekämpfung in Brandcontainern. Von 1982 bis 1995 war Olaf Thor in der Feuerwehr Schönwalde am Bungsberg in Schleswig Holstein tätig, ab 1995 in der Feuerwehr Bonndorf.

