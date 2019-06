von Martha Weishaar

Herr Blattert, seit wann gehören Sie dem Jesuitenorden an?

Ich bin am 25. September 2003 in den Jesuitenorden eingetreten.

Was waren Ihre beruflichen Stationen in den zehn Jahren seit Ihrer Priesterweihe ?

Als ich am 21. Juni 2009 zum Priester geweiht wurde, hat mein damaliger Provinzial öffentlich gesagt, dass meine nächste Station Santo Domingo würde. Vier Wochen später rief er mich in Frankfurt an, wo ich gerade noch mein Aufbaustudium beendete und sagte: Ab Oktober musst Du nach Leipzig, um dort die Leitung der Studentengemeinde zu übernehmen. Das war eine Überraschung, aber ich bin gerne dorthin und blieb bis 2015 dort. Danach wurde ich nach Berlin für eine einjährige Zeit des Kundschaftens versetzt. 2016 wurde mir im Orden die Aufgabe der Berufungspastoral in Frankfurt übertragen. Das beinhaltet zwei Bereiche, zum einen junge Frauen und Männer auf der Suche nach ihrer Berufung zu begleiten und zum anderen Ansprechpartner für all diejenigen jungen Männer zu sein, die Interesse am Jesuitwerden haben.

Jesuitenpater Clemens Blattert, SJ, wurde vor zehn Jahren zum Priester geweiht. Demnächst geht er für das Terziat nach Salamanca (Spanien). | Bild: privat

Können Sie diese Aufgabe näher beschreiben?

Ich nehme mir Zeit für Menschen, die auf der Suche nach ihrem Platz im Leben sind, die sich fragen: Was zeichnet mich aus? Was will ich? Was will ich nicht? Das wichtigste Instrument bei dieser Arbeit ist das Zuhören, eine wunderbare Aufgabe. Es geht in erster Linie nicht darum, einen Ratschlag zu geben, sondern einen Raum zu öffnen, indem sich das Gegenüber aussprechen kann. Faszinierend daran ist, dass Menschen dabei sehr tiefe Erfahrungen machen: Aus Angst wird Zuversicht, aus Ausweglosigkeit öffnen sich Perspektiven, aus Erschöpfung wird neue Kraft, aus Druck wird Freiheit, aus Zweifel wird Vertrauen in Gott. Natürlich höre ich nicht nur zu, sondern ich zeige jungen Menschen, wie sie mit Gott in Kontakt kommen können, wie man unterscheiden kann, was von Gott kommt und was nicht. Ich biete dazu Kurse von der Dauer eines Wochenendes oder einer Woche an. Manche junge Leute leben sogar für mehrere Monate hier. Sie helfen dann mit, einen Ort für junge und suchende Menschen zu gestalten.

Entsprechen Ihre bisherigen Wirkungsstätten und Aufgaben Ihren Erwartungen, die Sie hatten oder mussten Sie sich gelegentlich neu „justieren“?

Mein Traum vom Priesterberuf ist voll und ganz in Erfüllung gegangen. Interessanterweise aber an Stellen, die ich mir selbst nicht gesucht hätte. Hätte mir jemand drei Karten der Arbeitsstellen für mich als Priester auf den Tisch gelegt und da wäre der Studentenpfarrer dabei gewesen, hätte ich diese Karte wohl nicht gezogen. Aber dann habe ich in dieser Aufgabe ganz viel von dem verwirklichen können, wovon ich geträumt habe: Gemeinsam Gemeindeleben gestalten, gemeinsam Gott suchen in Gebetsschulen, junge Menschen geistlich begleiten, Gottesdienste feiern, schauen, wie man Christsein heute konkret im Alltag überzeugend leben kann. Es ist sogar ein Traum in Erfüllung gegangen, den ich seit ich 15 war, hatte: Mit einer Gemeinde vierstimmig das Vaterunser bei den Gottesdiensten zu singen. Die Studenten waren sehr musikalisch, und so klappte es schon im zweiten Jahre meiner Zeit in Leipzig. Dieses gesungene Gebet hat ganz viele Menschen, die zu uns in die Gemeinde kamen, tief berührt.

Wie geht es für Sie in naher Zukunft weiter?

Was mich zur Zeit beschäftigt ist natürlich das Terziat. Das Terziat ist die dritte und letzte Phase meiner Ausbildung als Jesuit. Ich habe vor allem das Ziel, offen und frei hineinzugehen, um zu sehen: Was wird mir da geschenkt? Was kommt da auf mich zu? Mein Ziel ist es, offen zu sein. Ich verspreche mir durch die Auseinandersetzung mit mir selbst die Möglichkeit zur Reflexion und neue Erfahrungen, so dass ich dadurch meine Kompetenz als Geistlicher Begleiter und Exerzitienbegleiter weiter vertiefen kann, um für Menschen eine gute Hilfe auf ihrem Such- und Glaubensweg zu sein. Das Terziat ist mit einer Sabbatzeit vergleichbar. Wir Jesuiten „gönnen“ uns zehn bis 20 Jahre nach dem Eintritt eine Zeit, aus allem herauszutreten und uns noch einmal auf unsere Anfangsmotivation zu besinnen. Bei jedem Jesuiten ist der Zeitpunkt des Terziats individuell festgelegt. Wir studieren die Grundlagendokumente des Ordens und machen noch einmal die 30-tägigen Exerzitien, eine Zeit des Schweigens und des Gebets. In dieser Zeit leben wir mit fünf bis zehn Jesuiten aus aller Herren Länder zusammen, und die Gruppe wird durch den Terziatsleiter betreut.

Wie lange dauert das Terziat und gibt es einen besonderen Abschluss?

Das Terziat dauert sechs Monate. Da ich nach Salamanca (Spanien) gehen werde, muss ich noch einen dreimonatigen Sprachkurs machen, sodass ich insgesamt neun Monate weg sein werde. Das Terziat schließt ab, man kommt wieder in eine Arbeit des Ordens zurück. Bei mir wird es voraussichtlich wieder Frankfurt werden, und nach ungefähr einem weiteren Jahr später legt man die sogenannten letzten Gelübde ab. Man bindet sich damit sozusagen endgültig an den Orden und dieser umgekehrt auch.

Sie haben im Januar in Wellendingen und Bonndorf eine aufrüttelnde Predigt gehalten, die durchaus erkennen ließ, dass Sie mit dem derzeitigen Zustand der Kirche nicht zufrieden sind. Das muss für Sie als Priester ja beinahe eine innerliche Zerreißprobe sein. Ich habe Ihre Metapher „herabstürzender Steine“ vor Augen, die „denjenigen verletzen, der sie auffangen möchte“. Welche Veränderungen halten Sie für geboten, um die Kirche vor dem Zerfall zu retten?

Wichtig ist für uns alle, dass wir in der inneren Freiheit wachsen. Man muss sich innerlich immer wieder frei machen von eigenen Vorstellungen und Wünschen. Das ist wichtig, damit wir uns nicht gegenseitig beschimpfen und beschuldigen. Ein Zweites ist eine nüchterne Unterscheidungsgabe. Wir müssen lernen das Wesentliche von dem zu unterscheiden, was sich verändern darf. Was ist wesentlich in unserem Glauben, was dürfen wir nicht aufgeben? Was kann eine neue Gestalt finden? Zum Beispiel ist für mich die Eucharistie wesentlich, aber sie muss nicht in großen Kirchengebäuden gefeiert werden. Für mich ist die Gemeinschaft von Glaubenden wesentlich, sie muss sich aber nicht in Kirchengemeinden oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts organisieren, es geht auch in kleinen Gemeinschaften. Für mich ist der Einsatz für andere wichtig. Das heißt aber nicht, dass immer Priester das Sagen haben müssen. Mir ist es gar nicht so wichtig, die Kirche vor dem Zerfall zu retten. Manches darf ruhig zu Ende gehen und sich verändern, weil es vielleicht dem Großen der Botschaft des Evangeliums gar nicht entspricht. Das Wichtigste ist für mich tatsächlich das Fundament unserer Kirche, die Beziehung zu Jesus Christus. Diese Beziehung zu ihm zu fördern in jeder Christin und in jedem Christen, mündig zu werden im Glauben an Gott und im Einsatz als Christ in meinem konkreten Leben, das ist für mich das, was die Kirche nicht vor dem Zerfall bewahrt, sondern ihr neues Leben verleiht. Ich hoffe, durch mein Terziat noch tiefer in diesem Fundament verwurzelt zu werden und dann an dem Platz, wo ich hingestellt werde, meinen Beitrag leisten zu können für die Erneuerung der Kirche. Denn zehn Jahre nach meiner Priesterweihe ist meine Leidenschaft für Gott und seine Botschaft noch tiefer und größer geworden, weil ich erleben durfte, wie befreiend, heilend und froh machend Jesu Botschaft für Menschen, auch heute, ist.

Sie stammen aus einem kleinen Dorf, leben aber seit vielen Jahren in großen Städten. Können Sie in diesem Zusammenhang Vorteile entdecken, in einer ländlichen Dorfgemeinschaft und großen Familie aufgewachsen zu sein?

Ja, auf jeden Fall. Im Dorf und der Familie habe ich drei Dinge gelernt, die ich später als Schätze begriffen habe. Zum einen ist man Teil einer Gemeinschaft und spürt, man hat aus einer großen Selbstverständlichkeit heraus seinen Platz. Man erlebt sich nicht als Teil einer anonymen Masse, sondern persönlich angesprochen. Ein zweites ist, dass man in einer großen Familie und auch im Dorf gelernt hat, Feste zu feiern. Gastfreundschaft und ein Fest für viele zu organisieren ist keine selbstverständliche Kompetenz. Und ein Letztes: Im Dorf gibt es einen spürbaren Wechsel von Arbeit und Ruhe, von Geschäftigkeit und Stille. Stille und Ruhe sind nicht eine Abwesenheit von Lernmöglichkeiten, sondern sie stärken die Persönlichkeit. Das alles hat mich positiv geprägt, glaube ich. Ich lebe aber auch gerne in Städten.