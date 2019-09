Im September starten traditionell viele junge Menschen in ihre Berufsausbildung. Diese Zeitung fragte stellvertretend bei großen und kleinen Unternehmen nach, wie die Situation in Bonndorf aussieht. Während die einen leer ausgehen, können andere ihre Auszubildenden aus einem beachtlichen Bewerberfeld auswählen.

Das sagen die Kammern

Im Großen und Ganzen hat sich die Bewerbersituation dahingehend verändert, dass längst nicht mehr so viele Bewerbungen vorliegen wie noch vor einigen Jahren. Auch die IHK bestätigt ein Überangebot von Lehrstellen. 30 Prozent der befragten Betriebe in ihrem Bezirk hätten Mühe, ihre Plätze zu besetzen. 318 offene Lehrstellen vermeldet aktuell die Handwerkskammer Konstanz, einige davon auch in Bonndorf und Umgebung. Sollte also noch jemand auf Ausbildungssuche sein, könnte er unter www.hwk-konstanz.de vielleicht noch eine passende Lehrstelle finden.