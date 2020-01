von sk

Zum dritten Mal lobt der Folktreff den Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“ aus. Fünf preisgekrönte Künstler treten an. Die Kategorie lautet „Clowneskes“. Wir stellen die auftretenden Künstler vor. Zum Bonndorfer Löwen reist Marcus Jeroch aus Berlin an, er tritt an fünfter Stelle auf.

„Schöner Denken“, heißt sein aktuelles Programm der gespielten Wortfreude – „aber nicht nur“, holt er auf seiner Internetseite alle zurück, ihn vor dem geistigen Auge schon festgetackert auf einem Stuhl sitzend, schwadronieren sehen. Im Programm wird es wirbelnd, singend sogar. Ob Gegenstände oder Poesie, Wortkaskaden oder Hüftschwung mit Hula-Hoop, Marcus Jeroch überrascht mit seinen eigenwilligen Jonglagen aus Ton und Wirklichkeit. Er verspricht einen intelligenten Feixtanz, eine Massage des Denkens.

Der Bonndorfer Löwe Der Preis Der Folktreff Bonndorf verleiht 2020 zum dritten Mal den Bonndorfer Löwen. Im Mittelpunkt steht das Thema „Clowneskes“. 1000 Euro erhält der Träger des Anerkennungspreises, der Bonndorfer Löwe ist mit 2000 Euro dotiert. Die Künstler Ulan & Bator, Rosemie Warth, Boris Bronski, ExtraArt, Marcus Jeroch wetteifern um die Trophäe, die Bildhauer Simon Stiegeler gestaltet hat. Die Veranstaltung Der Kleinkunstpreis wird am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Bonndorf, verliehen. Tickets: Touristinformation, Telefon 07703/76 07 oder im Internet (www.folktreff-bonndorf.de).

Gut möglich, dass seine Sehnsucht, mit Sprache Spaß zu machen, aus der Kindheit herrührt. Geboren in Hamburg verbrachte Marcus Jeroch die jungen Jahre in Afrika. Kurz vor seiner Schulpflicht kehrten die Eltern nach Deutschland zurück. Nach seinem Abitur entschied sich Marcus Jeroch für ein Jura-Studium, arbeitete jedoch nach drei langen Semestern als Körperkünstler, studierte Jonglage und Akrobatik an der „Etage“ Berlin, zahlte sein Lehrgeld in der Straßenkunst und engagierte sich als Mitbegründer im „Scheinbar-Varieté“ Berlin sowie im „Rock-Zirkus Gosh“.

Marcus Jeroch komplettierte seine Tätigkeit als Jongleur durch sprachartistische Arbeiten, mit Preiserfolgen. Nach der Arbeit im Chamäleon-Varieté in Berlin als Conférencier wechselte er zwischen den Bühnen von Kleinkunst und Varieté als Grenzgänger zwischen Körper- und Sprachkunst.

